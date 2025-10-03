ua en ru
Погода у перші вихідні жовтня: де в Україні чекати тепла, а де - холоду та дощів

П'ятниця 03 жовтня 2025 12:30
Погода у перші вихідні жовтня: де в Україні чекати тепла, а де - холоду та дощів Якою буде погода 4-5 жовтня в Україні (фото: KIRILL CHUBOTIN Ukrinform/GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У перші вихідні жовтня розподіл градусів у країні буде неоднорідним: найхолодніше - на заході, а найтепліше - на сході та південному сході. Місцями очікують дощ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діленко у Facebook.

Якою буде погода у перші вихідні жовтня

Температура повітря в Україні 4-5 жовтня:

  • у західних областях в межах +9+12 градусів;
  • у північних областях +12+14;
  • у центральних областях +12+18;
  • у південній частині +15+19, в Криму до +20;
  • у східних областях +15+18 градусів.

Де пройдуть дощі

"Дощі в суботу, 4 жовтня, пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів", - повідомила синоптик.

У неділю, 5 жовтня, дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини, а також у східних областях і подекуди в західній частині. На решті території - без опадів.

Який прогноз для Києва

У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, хіба ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься у межах +14, +15 градусів.

На зображенні може бути: карта та текст «22° 23° 24 52° 51° •лУць 50° .Черн ЛЬЕ. 49° •КИТВ #ЖИТОНИР ·СУМИ ·терноп, л Хмел YoKr ОРОД НиЦь •В.нниця 1вано-Франкивоек вано-Франкива BOLK 48° черкаои чернтець B41 Черн •полтава 47° ФюМ Кропивницьн киЙ староб Дн днипрО Любаштека ЛУг ганорк 46° -КрИВИЙ Pir 3ano мокя पठप Херсон сон •MaF Мар.уполь •мел мелитополь ТоПЬ "керч 5 •СТМФСрОПОЛЬ +5 +9 12 +15 +19 +22 26 29град. PaA. +29 ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВ ТРЯ НА 10.2025 @0 +03 00 UTC >METEOPOST.COM»Погода на вихідних 4-5 жовтня в Україні буде неоднорідною (фото: Наталія Діденко/Facebook)

Раніше ми ділились інтерв'ю із Наталею Діденко про те, якою буде осінь, чи можна вірити у народні прикмети про погоду та чи існує метеозалежність.

Читайте також про те, що 1 жовтня в Карпатах випав сніг, а саме - на горі Піп Іван. Замети місцями сягали пів метра.

