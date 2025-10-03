Погода у перші вихідні жовтня: де в Україні чекати тепла, а де - холоду та дощів
У перші вихідні жовтня розподіл градусів у країні буде неоднорідним: найхолодніше - на заході, а найтепліше - на сході та південному сході. Місцями очікують дощ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діленко у Facebook.
Якою буде погода у перші вихідні жовтня
Температура повітря в Україні 4-5 жовтня:
- у західних областях в межах +9+12 градусів;
- у північних областях +12+14;
- у центральних областях +12+18;
- у південній частині +15+19, в Криму до +20;
- у східних областях +15+18 градусів.
Де пройдуть дощі
"Дощі в суботу, 4 жовтня, пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів", - повідомила синоптик.
У неділю, 5 жовтня, дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини, а також у східних областях і подекуди в західній частині. На решті території - без опадів.
Який прогноз для Києва
У Києві впродовж вихідних переважно без опадів, хіба ввечері в суботу можливий невеликий дощ. Денна температура повітря коливатиметься у межах +14, +15 градусів.
Погода на вихідних 4-5 жовтня в Україні буде неоднорідною (фото: Наталія Діденко/Facebook)
