За добу 190 боїв: Генштаб розповів про найгарячіші напрямки фронту

Минулої доби на фронті зафіксовано 190 боїв. Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету і скинувши 117 керованих авіабомб.

Крім того, окупанти здійснили 5 780 обстрілів, серед них 74 - із реактивних систем залпового вогню, а також атакували 5 780 дронами-камікадзе.

Авіаційні удари по населених пунктах отримали:

Сумщина - Велика Береза, Середина-Буда;

Донеччина - Білицьке;

Дніпропетровщина - Гаврилівка;

Запорізька область - Успенівка, Омельник;

Херсонщина - Одрадокам’янка.

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили район зосередження живої сили й техніки ворога, два артилерійські засоби, два пункти управління безпілотниками та ще один важливий об’єкт противника.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили чотири атаки. Тут ворог завдав 14 авіаударів, скинув 29 керованих авіабомб та здійснив 249 обстрілів, шість із яких - із реактивних систем.

На Південно-Слобожанському напрямку захисники зупинили десять атак у районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, Западного та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося десять атак. Бої тривали біля Синьківки, Степової Новоселівки, у напрямку Новоплатонівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 29 атак. Противник намагався прорвати оборону біля Шандриголового, Колодязів, Карпівки, а також у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя та Григорівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 11 атак біля Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував у районі Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Торецька, Диліївки та Полтавки.

Найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку - 64 за добу. Бої точилися поблизу Володимирівки, Маяка, Федорівки, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Миролюбівки, Сухецького, Променя, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Удачного, Горіхового та Дачного.

На Новопавлівському напрямку противник провів 25 атак біля населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог атакував один раз, намагаючись просунутися біля Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Фото: оновлені карти боїв (Генштаб ЗСУ)