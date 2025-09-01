ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Україна , Понеділок 01 вересня 2025 06:45
UA EN RU
Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW Фото: ЗСУ тримають оборону по всій лінії фронту (General Staff)
Автор: Марина Балабан

Російські військові намагаються прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському, Запорізькому напрямках. ЗСУ тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

31 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Російські мілблогери писали про контратаки ЗСУ поблизу Сум а також про те, що російські командири отримали наказ повідомити своїх підлеглих про північнокорейське розгортання найближчими днями. Проте північнокорейські війська навряд чи здійснюватимуть напади ЗСУ, імовірно, вони виконуватимуть завдання в тилу, включаючи кухарів та прибиральників, щоб звільнити російський тиловий персонал для піхотних атак.

На півночі Харківської області війська армії РФ також наступали, але підтвердженого прогресу не досягли.

30 та 31 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Глибокого, а також у напрямку Синельникового.

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському, Боровському та Лиманському напрямку, але не просунулися вперед.

Речник Угруповання військ "Дніпро" України полковник Віктор Трегубов повідомив, що російські війська витіснили українські сили з деяких позицій у районі Серебрянського лісу. Офіцер українського батальйону, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують використовувати лише мотоцикли та не розгортають бронетехніку, з 15 російських мотоциклів, що беруть участь у штурмі, прорвуться лише один або два, після чого російські війська спробують зібрати додаткові сили на новій позиції.

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

У Донецькій області армія РФ продовжила наступати на Сіверському напрямку - на північний захід від Сіверська у напрямку Дронівки, на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки та Серебрянки та на південний схід від Сіверська поблизу Виймки. Російське джерело стверджує, що українські війська регулярно контратакують поблизу Серебрянки.

У Часовому Ярі росіяни не просунулись уперед.

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Натомість на Торецькому напрямку росіянам вдалось просунутись: вони захопили Русин Яр та просунулися на південний схід від Софіївки (обидві на північний захід від Торецька).

Російський мілблогер заявив, що російські війська завдають авіаударів планерами по Костянтинівці, і визнав, що в місті залишаються українські мирні жителі.

Також 31 серпня російські війська атакували ЗСУ по всіх напрямках біля Покровська, але підтвердженого прогресу не досягли.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи Генерального штабу України, опубліковані 31 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно звільнили Дачне (на південний захід від Новопавлівки).

Російські ж війська нещодавно просунулися на південний захід від Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки).

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

На Запорізькому напрямку армія РФ атакувала позиції ЗСУ на північний схід від Гуляйполя поблизу Зеленого Поля, але не просунулися вперед.

Також російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

У Херсоніській області військам РФ також просунутись не вдалось.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська завдали авіаударів, ударів за допомогою безпілотників та артилерії по залізничній станції в Херсоні, а також по острову Карантинний (на південний захід від Херсона).

Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ, 31 серпня на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Майже половина з них на Покровському напрямку.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти Клюси Чернігівської області, а також Сорокине, Прогрес, Нововасилівка, Товстодубове, Нова Гута, Зарічне, Зноб-Новгородське, Бунякине, Середина Буда, Бачівськ Сумської області.

Авіація ворога також завдала удару керованими авіабомбами по населеному пункту Велика Береза.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війська РФ
Новини
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Макрон запросив європейських лідерів до Парижа для переговорів про Україну, - FT
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим