Армія РФ наступає по всіх напрямках фронту, але безрезультатно: карти ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

31 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Російські мілблогери писали про контратаки ЗСУ поблизу Сум а також про те, що російські командири отримали наказ повідомити своїх підлеглих про північнокорейське розгортання найближчими днями. Проте північнокорейські війська навряд чи здійснюватимуть напади ЗСУ, імовірно, вони виконуватимуть завдання в тилу, включаючи кухарів та прибиральників, щоб звільнити російський тиловий персонал для піхотних атак.

На півночі Харківської області війська армії РФ також наступали, але підтвердженого прогресу не досягли.

30 та 31 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Глибокого, а також у напрямку Синельникового.

Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському, Боровському та Лиманському напрямку, але не просунулися вперед.

Речник Угруповання військ "Дніпро" України полковник Віктор Трегубов повідомив, що російські війська витіснили українські сили з деяких позицій у районі Серебрянського лісу. Офіцер українського батальйону, що діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують використовувати лише мотоцикли та не розгортають бронетехніку, з 15 російських мотоциклів, що беруть участь у штурмі, прорвуться лише один або два, після чого російські війська спробують зібрати додаткові сили на новій позиції.

У Донецькій області армія РФ продовжила наступати на Сіверському напрямку - на північний захід від Сіверська у напрямку Дронівки, на північний схід від Сіверська поблизу Григорівки та Серебрянки та на південний схід від Сіверська поблизу Виймки. Російське джерело стверджує, що українські війська регулярно контратакують поблизу Серебрянки.

У Часовому Ярі росіяни не просунулись уперед.

Натомість на Торецькому напрямку росіянам вдалось просунутись: вони захопили Русин Яр та просунулися на південний схід від Софіївки (обидві на північний захід від Торецька).

Російський мілблогер заявив, що російські війська завдають авіаударів планерами по Костянтинівці, і визнав, що в місті залишаються українські мирні жителі.

Також 31 серпня російські війська атакували ЗСУ по всіх напрямках біля Покровська, але підтвердженого прогресу не досягли.

Українські та російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи Генерального штабу України, опубліковані 31 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно звільнили Дачне (на південний захід від Новопавлівки).

Російські ж війська нещодавно просунулися на південний захід від Котлярівки (на північний схід від Новопавлівки).

На Запорізькому напрямку армія РФ атакувала позиції ЗСУ на північний схід від Гуляйполя поблизу Зеленого Поля, але не просунулися вперед.

Також російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.

У Херсоніській області військам РФ також просунутись не вдалось.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська завдали авіаударів, ударів за допомогою безпілотників та артилерії по залізничній станції в Херсоні, а також по острову Карантинний (на південний захід від Херсона).