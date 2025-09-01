За сутки 190 боев: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта

За последние сутки оккупанты применили сотни бомб, ракет и совершили тысячи обстрелов, но продвинуться не смогли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 190 боев. Российские войска нанесли один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых авиабомб.
Кроме того, оккупанты совершили 5 780 обстрелов, среди них 74 - из реактивных систем залпового огня, а также атаковали 5 780 дронами-камикадзе.
Авиационные удары по населенным пунктам получили:
Сумская область - Большая Береза, Середина-Буда;
Донецкая область - Белицкое;
Днепропетровщина - Гавриловка;
Запорожская область - Успеновка, Омельник;
Херсонщина - Одрадокаменка.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили район сосредоточения живой силы и техники врага, два артиллерийских средства, два пункта управления беспилотниками и еще один важный объект противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре атаки. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 29 управляемых авиабомб и совершил 249 обстрелов, шесть из которых - из реактивных систем.
На Южно-Слобожанском направлении защитники остановили десять атак в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, Западного и Красного Первого.
На Купянском направлении произошло десять атак. Бои продолжались у Синьковки, Степной Новоселовки, в направлении Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении зафиксировано 29 атак. Противник пытался прорвать оборону у Шандриголово, Колодязов, Карповки, а также в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.
На Северском направлении украинские воины отбили 11 атак у Григорьевки и Переездного.
На Краматорском направлении враг пять раз штурмовал в районе Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Торецка, Дилиевки и Полтавки.
Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении - 64 за сутки. Бои шли вблизи Владимировки, Маяка, Федоровки, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухецкого, Луча, Сухого Яра, Звёздного, Котлиного, Удачного, Орехового и Дачного.
На Новопавловском направлении противник провел 25 атак возле населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Ореховском направлении враг атаковал один раз, пытаясь продвинуться возле Каменского.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Фото: обновленные карты боев (Генштаб ВСУ)
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на поле боя около 850 оккупантов, а также нанесли потери в технике. Также 4 танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 94 единицы автомобильной техники и 214 дронов.
Как сообщает Институт изучения войны, российская армия пытается прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском и Запорожском направлениях, но безрезультатно.
Тем временем в Беларуси 31 августа начались военные учения организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где планируют отработать применение ядерного оружия.