ЗСУ "мінуснули" ще 850 окупантів: в Генштабі оновили втрати армії РФ
За минулу добу українські захисники знищили на полі бою близько 850 російських військових, а також завдали втрат у техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Телеграм.
Крім того, українськими воїнами знищено 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гелікоптер, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику 214 знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Загалом же станом на 1 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 1 мільйон 82 тисячі осіб.
Орієнтовні загальні втрати противника:
- особовий склад - 1 082 990 (+850) осіб;
- танки - 11 155 (+4);
- бойові броньовані машини - 23 229 (+17);
- артилерійські системи —-32 248 (+49);
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) - 1 476 (+0);
- засоби протиповітряної оборони - 1 213 (+0);
- літаки - 422 (+0);
- гелікоптери - 341 (+1);
- безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 55 276 (+214);
- крилаті ракети - 3 664 (+0);
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни - 60 399 (+94);
- спеціальна техніка - 3 952 (+0).
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються, оскільки бойові дії тривають.
Ситуація на фронті
Російські військові намагаються прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському, Запорізькому напрямках, однак ЗСУ тримають оборону.
Нагадаємо, з початку 31 серпня на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
Крім того, російська армія здійснила ракетний удар та провела 41 авіаналіт, використавши одну ракету і скинувши 57 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували для атак 1829 дронів-камікадзе та провели понад 3100 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.
Зазначимо, що Україна щоденно інформує про втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Ці цифри відображають масштаби бойових дій та високий рівень виснаження армії РФ, яка продовжує вести наступальні операції попри суттєві втрати.