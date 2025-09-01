ЗСУ "мінуснули" ще 850 окупантів: в Генштабі оновили втрати армії РФ

За минулу добу українські захисники знищили на полі бою близько 850 російських військових, а також завдали втрат у техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Телеграм.

Загалом же станом на 1 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року орієнтовно склали понад 1 мільйон 82 тисячі осіб.

Крім того, українськими воїнами знищено 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, один гелікоптер, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Ситуація на фронті

Російські військові намагаються прорвати фронт на Сумському, Куп'янському, Покровському, Запорізькому напрямках, однак ЗСУ тримають оборону.

Нагадаємо, з початку 31 серпня на фронті зафіксовано 137 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Крім того, російська армія здійснила ракетний удар та провела 41 авіаналіт, використавши одну ракету і скинувши 57 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували для атак 1829 дронів-камікадзе та провели понад 3100 артилерійських і мінометних обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

Зазначимо, що Україна щоденно інформує про втрати російських окупантів у живій силі та техніці. Ці цифри відображають масштаби бойових дій та високий рівень виснаження армії РФ, яка продовжує вести наступальні операції попри суттєві втрати.