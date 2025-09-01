ua en ru
У Білорусі розпочались військові навчання із залученням ядерної зброї

У Білорусі розпочались військові навчання із залученням ядерної зброї
Автор: Марина Балабан

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), де планують відпрацювати застосування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану.

Буде залучено 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

У міністерстві оброни Білорусі повідомили, що тренування розпочалися в рамках трьох програм: "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" та "Ешелон-2025".

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням Олександра Лукашенка.

"Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях", – зауважив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

"Не можна застосовувати те, що, скажімо так, несе загрозу всьому світу, загальній безпеці. А як це планувати - будемо вчитися", - сказав він.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов попереджав, що з перших днів російсько-білоруських навчань "Захід-2025" буде йти сильне інформаційне нагнітання. Більшість вкидів будуть з боку РФ.

Маневри заплановані на білоруській території та частково в Росії на період з 12 по 16 вересня.

За офіційною версією, метою навчань є перевірка спроможностей обох країн щодо "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попередив, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

Білорусь Ядерна зброя
