ua en ru
Чт, 26 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До +18 та майже без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 26.03.2026 Чт
2 хв
Де буде дощ, а де потеплішає?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 березня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 26 березня, очікується тепла погода, місцями повітря прогріється до +18 градусів. На крайньому заході та сході можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні синоптична ситуація зазнаватиме змін: холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу.

Тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність.

"У більшості областей ще опадів не чекаємо, вдень місцями на крайньому заході та сході країни розраховуємо на невеликий дощ", - зазначили синоптики.

Щодо температури, вдень 11-16° тепла, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах в межах 8-13° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15°.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди на поточний тиждень.

Також в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня та поділилися загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Синоптики зазначають, що прихід справжнього тепла не завжди збігається з календарними датами.

Синоптики розрізняють три види весни: календарну, метеорологічну та астрономічну, кожна з яких має свої кліматичні критерії та терміни настання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
У Трампа вивчають сценарій із ціною нафти 200 доларів за барель: Білий дім це заперечує
У Трампа вивчають сценарій із ціною нафти 200 доларів за барель: Білий дім це заперечує
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою