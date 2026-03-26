До +18 та майже без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 26 березня, очікується тепла погода, місцями повітря прогріється до +18 градусів. На крайньому заході та сході можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

В Україні синоптична ситуація зазнаватиме змін: холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу.

Тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність.

"У більшості областей ще опадів не чекаємо, вдень місцями на крайньому заході та сході країни розраховуємо на невеликий дощ", - зазначили синоптики.

Щодо температури, вдень 11-16° тепла, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах в межах 8-13° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15°.