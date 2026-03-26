До +18 и почти без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 26 марта, ожидается теплая погода, местами воздух прогреется до +18 градусов. На крайнем западе и востоке возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

В Украине синоптическая ситуация будет меняться: холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада.

Давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, увеличится облачность.

"В большинстве областей еще осадков не ждем, днем местами на крайнем западе и востоке страны рассчитываем на небольшой дождь", - отметили синоптики.

Относительно температуры, днем 11-16° тепла, на юге и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18°; в Карпатах в пределах 8-13° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 11-16° тепла, в Киеве 13-15°.