До +18 и почти без осадков: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 26 марта, ожидается теплая погода, местами воздух прогреется до +18 градусов. На крайнем западе и востоке возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В Украине синоптическая ситуация будет меняться: холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада.
Давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, увеличится облачность.
"В большинстве областей еще осадков не ждем, днем местами на крайнем западе и востоке страны рассчитываем на небольшой дождь", - отметили синоптики.
Относительно температуры, днем 11-16° тепла, на юге и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18°; в Карпатах в пределах 8-13° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 11-16° тепла, в Киеве 13-15°.
Синоптики отмечают, что приход настоящего тепла не всегда совпадает с календарными датами.
Синоптики различают три вида весны: календарную, метеорологическую и астрономическую, каждая из которых имеет свои климатические критерии и сроки наступления.