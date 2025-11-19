До 18 годин без світла: з'явилися графіки для Києва на 20 листопада

У Києві завтра, 20 листопада, діятимуть більш жорсткі графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра, 20 листопада, світло відключатимуть наступним чином:
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що завтра, 20 листопада, для побутових споживачів введуть графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.
Обмеження електропостачання в Україні посилили на тлі масованого удару російських окупантів у ніч на 19 листопада.
За інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях.
Також рівень споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.