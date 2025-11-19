До 18 часов без света: появились графики для Киева на 20 ноября

Отключения света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что завтра, 20 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ограничения электроснабжения в Украине ужесточили на фоне массированного удара российских оккупантов в ночь на 19 ноября.

По информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях.

Также уровень потребления электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.