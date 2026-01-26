До 18 годин на добу, а в Києві - досі аварійно: як вимикають світло в Україні

"Укренерго"

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

"Через пошкодження об’єктів енергомережі можуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що час і тривалість відключень можуть змінюватися. Точну інформацію для свого населеного пункту слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі. У звязку з цим киян закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади після того, як світло з'являється, а користуватися ними по черзі.

Київська область

Після масштабних ударів в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

В Одесі, частково Одеському районі та деяких районних центрах Одещини діють аварійні відключення. При цьому графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Так, в Одеській області протягом доби вимикатимуть світло тричі. Максимальна загальна кількість годин відсутності електропостачання на добу складе 18 годин.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії відповідно до розпоряджень НЕК “Укренерго”.

Всі підгрупи протягом доби будуть без електропостачання тричі. Максимальний період без світла за добу складе 18 годин.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Сумська область

На Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Чернігівська область

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Вінницька область

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Кіровоградська область

Світло вимикатимуть за такими графіками:

Черга 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Полтавська область

У Полтавській області 26 січня ГПВ буде організовано так:

Житомирська область

26 січня, на території Житомирської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження застосовуватимуться відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" та можуть змінюватися впродовж дня залежно від ситуації в енергосистемі.

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Черкаська область

Сьогодні в області відключення електрики відбуватимуться у різний час для різних черг. Так, наприклад:

черга 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:30, 18:00–22:00

черга 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00

черга 3.1: 00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:30, 22:30–24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Миколаївська область

1.1 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;

1.2 – 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

2.1 – 00:00 - 02:00; 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

2.2 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

3.1 – 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

4.1 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;

4.2 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

5.1 – 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

5.2 – 02:00 - 08:00; 11:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

6.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00;

6.2 – 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Рівненська область

Через складну ситуацію в енергосистемі України завтра, 26 січня 2026 року, діятиме графік погодинних відключень електроенергії у місті Рівне:

підчерга 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00

підчерга 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00

підчерга 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00

підчерга 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00

підчерга 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00

підчерга 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00

підчерга 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00

підчерга 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00

підчерга 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00

підчерга 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00

підчерга 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00

підчерга 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Волинська область

Режим погодинних відключень світла для побутових споживачів буде діяти в такому обсязі:

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

На Львівщині вимикати електроенергію будуть, відповідно до графіків знеструмлення. Зазначимо, що "Львівобленерго" оновлює графіки відключення впродовж дня.

Дізнатись свою чергу відключень можна: