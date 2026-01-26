До 18 годин на добу, а в Києві - досі аварійно: як вимикають світло в Україні

Сьогодні, 26 січня, по всій країні застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла через постійні атаки Росії на по енергетичні об'єкти України.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.
"Через пошкодження об’єктів енергомережі можуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що час і тривалість відключень можуть змінюватися. Точну інформацію для свого населеного пункту слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго.
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.
Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі. У звязку з цим киян закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади після того, як світло з'являється, а користуватися ними по черзі.
Після масштабних ударів в області діють аварійні відключення, під час яких графіки не застосовуються.
В Одесі, частково Одеському районі та деяких районних центрах Одещини діють аварійні відключення. При цьому графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Так, в Одеській області протягом доби вимикатимуть світло тричі. Максимальна загальна кількість годин відсутності електропостачання на добу складе 18 годин.
На Дніпропетровщині діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії відповідно до розпоряджень НЕК “Укренерго”.
Всі підгрупи протягом доби будуть без електропостачання тричі. Максимальний період без світла за добу складе 18 годин.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
На Сумщині діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00
3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00
5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
Світло вимикатимуть за такими графіками:
Черга 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 1.2: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.2: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.1: 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
У Полтавській області 26 січня ГПВ буде організовано так:
26 січня, на території Житомирської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Обмеження застосовуватимуться відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" та можуть змінюватися впродовж дня залежно від ситуації в енергосистемі.
Сьогодні в області відключення електрики відбуватимуться у різний час для різних черг. Так, наприклад:
черга 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:00, 12:00–16:30, 18:00–22:00
черга 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00
черга 3.1: 00:00–02:30, 04:30–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:30, 22:30–24:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Дізнатися свою чергу можна:
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх шести черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Через складну ситуацію в енергосистемі України завтра, 26 січня 2026 року, діятиме графік погодинних відключень електроенергії у місті Рівне:
підчерга 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00
підчерга 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00
підчерга 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00
підчерга 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00
підчерга 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00
підчерга 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00
підчерга 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00
підчерга 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00
підчерга 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00
підчерга 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00
підчерга 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00
підчерга 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Режим погодинних відключень світла для побутових споживачів буде діяти в такому обсязі:
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
На Львівщині вимикати електроенергію будуть, відповідно до графіків знеструмлення. Зазначимо, що "Львівобленерго" оновлює графіки відключення впродовж дня.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
В Україні спостерігається напружена ситуація з електроенергією після серії масштабних ударів РФ по енергетичних об'єктах. У багатьох областях запроваджено графіки погодинних відключень світла.
У новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що Росія посилила далекобійні удари по енергетичних об’єктах України, щоб розділити єдину енергосистему на окремі "енергетичні острови".
Ці частини мають залишитися без нормального виробництва, постачання та передачі електроенергії.
Внаслідок серйозних проблем з електропостачанням на тлі сильних морозів в Україні було запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.