До 18 часов в сутки, а в Киеве - до сих пор аварийно: как выключают свет в Украине

"Укрэнерго"

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

"Из-за повреждения объектов энергосети могут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время и продолжительность отключений могут меняться. Точную информацию для своего населенного пункта следует проверять на официальных страницах облэнерго.

Киев

В столице из-за сложной ситуации в энергетике продолжают применять аварийные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют.

Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением и теплом в Деснянском районе. В связи с этим киевлян призвали не включать одновременно мощные электроприборы после того, как свет появляется, а пользоваться ими по очереди.

Киевская область

После масштабных ударов в области действуют аварийные отключения, во время которых графики не применяются.

Одесская область

В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области действуют аварийные отключения. При этом графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

Так, в Одесской области в течение суток будут выключать свет трижды. Максимальное общее количество часов отсутствия электроснабжения в сутки составит 18 часов.

Днепропетровская область

На Днепропетровщине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии в соответствии с распоряжениями НЭК "Укрэнерго".

Все подгруппы в течение суток будут без электроснабжения трижды. Максимальный период без света за сутки составит 18 часов.

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Сумская область

На Сумщине будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Черниговская область

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Винницкая область

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Кировоградская область

Свет будут выключать по следующим графикам:

Очередь 1.1: 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 1.2: 00-01, 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.1: 01-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 4.2: 00-03, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Очередь 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Очередь 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Полтавская область

В Полтавской области 26 января ГПВ будет организовано так:

Житомирская область

26 января, на территории Житомирской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Ограничения будут применяться в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго" и могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Актуальную информацию можно узнать здесь.

Черкасская область

Сегодня в области отключения электричества будут происходить в разное время для разных очередей. Так, например:

очередь 1.1: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:30, 18:00-22:00

очередь 2.1: 00:00-00:30, 02:30-06:30, 08:30-13:00, 14:30-19:00, 20:30-24:00

очередь 3.1: 00:00-02:30, 04:30-08:30, 10:30-15:00, 16:30-20:30, 22:30-24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Николаевская область

1.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00;

1.2 - 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

2.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

2.2 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

3.1 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

3.2 - 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

4.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00;

4.2 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

5.1 - 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

5.2 - 02:00 - 08:00; 11:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

6.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00;

6.2 - 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Закарпатская область

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех шести очередей.

Подробнее с графиком можно ознакомиться здесь.

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Ровенская область

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины завтра, 26 января 2026 года, будет действовать график почасовых отключений электроэнергии в городе Ровно:

подчерга 1.1 00.00-04.00, 14.00-17.00

подчерк 1.2 00.00-04.00, 14.00-17.00

подчередь 2.1 04.00-08.00, 16.00-19.00

подчередь 2.2 04.00-08.00, 16.00-19.00

подчередь 3.1 06.00-10.00, 17.00-20.00

подчередь 3.2 06.00-10.00, 17.00-20.00

подчередь 4.1 08.00-12.00, 19.00-22.00

подчередь 4.2 08.00-12.00, 19.00-22.00

подчередь 5.1 10.00-14.00, 20.00-23.00

подчередь 5.2 10.00-14.00, 20.00-23.00

подчередь 6.1 12.00-16.00, 23.00-00.00

подчередь 6.2 12.00-16.00, 23.00-00.00

Тернопольская область

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

Волынская область

Режим почасовых отключений света для бытовых потребителей будет действовать в таком объеме:

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Львовская область

На Львовщине выключать электроэнергию будут, в соответствии с графиками обесточивания. Отметим, что "Львовоблэнерго" обновляет графики отключения в течение дня.

Узнать свою очередь отключений можно: