До 170 тисяч гривень на місяць: названо найбільш оплачувану професію в Україні у 2026 році

Головне: Абсолютний лідер: Найвищу середню зарплату в Україні пропонують операторам радіочастотного контролю - вони можуть заробляти до 170 тисяч гривень на місяць.

За інформацією відомства, за перші чотири місяці 2026 року на Єдиному порталі вакансій було зібрано майже 180 тисяч вакансій за 5,4 тисячами професій. Зарплатні пропозиції коливаються від мінімальної зарплати до 170 тисяч гривень.

Хто отримує найбільше

Лідером рейтингу стала професія оператора радіочастотного контролю. Такому фахівцю роботодавці в середньому пропонують 170 тисяч гривень на місяць.

Йдеться про спеціаліста, який контролює використання радіочастотного спектра, виявляє незаконні джерела радіовипромінювання та забезпечує дотримання правил радіообміну.

На другому місці опинився директор з виробництва із середньою зарплатою 125 тисяч гривень. Цей фахівець відповідає за весь виробничий цикл підприємства - від закупівлі сировини до випуску готової продукції.

Стільки ж - близько 125 тисяч гривень - можуть заробляти вишкоелектромонтажники. Такі працівники займаються монтажем та обслуговуванням бурових установок, веж зв’язку та ліній електропередач.

Які ще професії увійшли до рейтингу

Четверте місце посів фахівець із розробки та тестування програмного забезпечення із зарплатою близько 110 тисяч гривень.

До п'ятірки також увійшов технічний керівник, який управляє виробничими підрозділами. Середня зарплата на цій посаді становить 105 тисяч гривень.

Крім того, серед найбільш оплачуваних професій:

фахівець із розроблення комп'ютерних програм та програмного забезпечення - 96,6 тисячі гривень;

- 96,6 тисячі гривень; арбітражний керуючий - 80 тисяч гривень;

- 80 тисяч гривень; заступник директора департаменту - начальник відділу - 70,5 тисячі гривень;

- 70,5 тисячі гривень; начальник складського господарства - 55 тисяч гривень;

- 55 тисяч гривень; аналітик з оцінки вразливостей у сфері кібербезпеки - 55 тисяч гривень.

Високі зарплати пропонують не лише в офісах

У Держслужбі зайнятості зазначають, що до високооплачуваних професій також належать:

інженери із впровадження нової техніки та технологій;

електрозварники;

плавильники абразивних матеріалів;

техніки-технологи з виробництва жирів і жирозамінників;

монтажники компресорів, насосів та вентиляторів;

різальники бетонних та залізобетонних виробів.

Таким чином, значна частина вакансій із високими зарплатами пов'язана з промисловістю, виробництвом, енергетикою та технічними спеціальностями.

Які професії оплачуються найгірше

Водночас у Державній службі зайнятості назвали й професії з найнижчими зарплатами.

Зокрема, найменше роботодавці готові платити фотографам, яких відносять до працівників у галузі точних ремесел та друкування.

Також низькі зарплатні пропозиції фіксуються для операторів проекційного та звукового устаткування - працівників кінотеатрів, концертних залів і конференц-майданчиків, які відповідають за показ зображення та звуковий супровід заходів.

Чому зарплати зростають

У Держслужбі зайнятості наголошують, що ринок праці продовжує відчувати дефіцит кадрів. Особливо це стосується технічних, виробничих та робітничих спеціальностей.

Саме тому роботодавці дедалі частіше підвищують зарплати, намагаючись залучити та втримати кваліфікованих працівників.