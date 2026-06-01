До 170 тысяч гривен в месяц: названа самая оплачиваемая профессия в Украине в 2026 году

Главное: Абсолютный лидер: Самую высокую среднюю зарплату в Украине предлагают операторам радиочастотного контроля - они могут зарабатывать до 170 тысяч гривен в месяц.

По информации ведомства, за первые четыре месяца 2026 года на Едином портале вакансий было собрано почти 180 тысяч вакансий по 5,4 тысячам профессий. Зарплатные предложения колеблются от минимальной зарплаты до 170 тысяч гривен.

Кто получает больше всего

Лидером рейтинга стала профессия оператора радиочастотного контроля. Такому специалисту работодатели в среднем предлагают 170 тысяч гривен в месяц.

Речь идет о специалисте, который контролирует использование радиочастотного спектра, выявляет незаконные источники радиоизлучения и обеспечивает соблюдение правил радиообмена.

На втором месте оказался директор по производству со средней зарплатой 125 тысяч гривен. Этот специалист отвечает за весь производственный цикл предприятия - от закупки сырья до выпуска готовой продукции.

Столько же - около 125 тысяч гривен - могут зарабатывать вышкоэлектромонтажники. Такие работники занимаются монтажом и обслуживанием буровых установок, башен связи и линий электропередач.

Какие еще профессии вошли в рейтинг

Четвертое место занял специалист по разработке и тестированию программного обеспечения с зарплатой около 110 тысяч гривен.

В пятерку также вошел технический руководитель, который управляет производственными подразделениями. Средняя зарплата на этой должности составляет 105 тысяч гривен.

Кроме того, среди наиболее оплачиваемых профессий:

специалист по разработке компьютерных программ и программного обеспечения - 96,6 тысячи гривен;

арбитражный управляющий - 80 тысяч гривен;

заместитель директора департамента - начальник отдела - 70,5 тысячи гривен;

начальник складского хозяйства - 55 тысяч гривен;

аналитик по оценке уязвимостей в сфере кибербезопасности - 55 тысяч гривен.

Высокие зарплаты предлагают не только в офисах

В Госслужбе занятости отмечают, что к высокооплачиваемым профессиям также относятся:

инженеры по внедрению новой техники и технологий;

электросварщики;

плавильщики абразивных материалов;

техники-технологи по производству жиров и жирозаменителей;

монтажники компрессоров, насосов и вентиляторов;

резчики бетонных и железобетонных изделий.

Таким образом, значительная часть вакансий с высокими зарплатами связана с промышленностью, производством, энергетикой и техническими специальностями.

Какие профессии оплачиваются хуже всего

В то же время в Государственной службе занятости назвали и профессии с самыми низкими зарплатами.

В частности, меньше всего работодатели готовы платить фотографам, которых относят к работникам в области точных ремесел и печатания.

Также низкие зарплатные предложения фиксируются для операторов проекционного и звукового оборудования - работников кинотеатров, концертных залов и конференц-площадок, которые отвечают за показ изображения и звуковое сопровождение мероприятий.

Почему зарплаты растут

В Госслужбе занятости отмечают, что рынок труда продолжает испытывать дефицит кадров. Особенно это касается технических, производственных и рабочих специальностей.

Именно поэтому работодатели все чаще повышают зарплаты, пытаясь привлечь и удержать квалифицированных работников.