До +16, у низці регіонів дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 17 листопада, буде хмарно, в деяких регіонах очікуються дощі. Місцями повітря може прогрітися до 16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 9-14°, у Києві 10-12°.

Києві та області сьогодні хмарно. Вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В Карпатах дощ та мокрий сніг, вдень місцями значний дощ. Температура вдень 3-8° тепла.

Температура вдень 9-14°, на півдні країни та Прикарпатті до 16°.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах і у західних, Вінницькій та Житомирській областях пориви 15-20 м/с.

За даними синоптиків, вдень у західних областях очікуються помірні дощі, на Закарпатті місцями значні дощі. На решті території без опадів.

