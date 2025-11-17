До +16, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 17 ноября, будет облачно, в некоторых регионах ожидаются дожди. Местами воздух может прогреться до 16 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области сегодня облачно. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, днем в западных областях ожидаются умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни Украину накроет резкая смена погоды.

Также в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.