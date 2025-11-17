До +16, в ряде регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 17 ноября, будет облачно, в некоторых регионах ожидаются дожди. Местами воздух может прогреться до 16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, днем в западных областях ожидаются умеренные дожди, на Закарпатье местами значительные дожди. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и в западных, Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем 9-14°, на юге страны и Прикарпатье до 16°.
В Карпатах дождь и мокрый снег, днем местами значительный дождь. Температура днем 3-8° тепла.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 9-14°, в Киеве 10-12°.
