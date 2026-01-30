До 18 годин без світла: як працюють графіки і чим вони відрізняються в Києві
Сьогодні, 30 січня, в Україні оновили графіки відключень світла для всіх областей і Києва. Для мешканців столиці діють індивідуальні графіки.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Укренерго"
Як повідомляють у компанії, 30 січня в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби.
В "Укренерго" нагадали, що обмеження запроваджуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".
Енергетики також зазначили, що тривалість відключень світла протягом дня може змінитися і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.
Графік відключення світла в Києві
Для мешканців столиці діють окремі правила - киянам потрібно самостійно вводити свою адресу, щоб дізнатися, коли і на скільки у них буде світло.
Час відключень у Києві залежить від району проживання.
Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:
Графік відключення світла в Київській області
Жителі області в залежності від черги, сидітимуть без світла від 13,5 до 16,5 годин. При цьому двом чергам споживачів протягом доби чотири рази вимикатимуть світло.
Також в частині Броварського та Бориспільського районів за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Під час дії екстрених відключень погодинні графіки не діють.
Графік відключення світла в Одеській області
Сьогодні в частині Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення світла, а в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області продовжать діяти відключення поза графіками.
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Мешканці Дніпра та області на 30 січня отримали ще більш жорсткі графіки відключень ніж мешканці столичної області.
Протягом доби їм тричі вимикатимуть світло.
В залежності від черги відключень вони отримають від 14,5 до 19,5 годин.
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 січня:
- Черга 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
- Черга 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
- Черга 2.1: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
- Черга 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
- Черга 3.1: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
- Черга 3.2: 00:00-03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30
- Черга 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
- Черга 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
- Черга 5.1: 00:00-06:00; 09:00-15:30; 18:30-24:00
- Черга 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
- Черга 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00
- Черга 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-24:00
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині протягом доби 30 січня діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 16 годин.
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла у Чернігівській області
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графік відключення світла в Харківській області
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам вказані з урахуванням часу на перемикання.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
- 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
- 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
- 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
Перелік адрес за чергами - тут.
Графік відключення світла в Кіровоградській області
В енергосистемі області зберігається складна ситуація. Світла не буде по 17-18 годин на добу.
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Графіки відключень у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графік відключення світла в Запорізькій області
У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Графік відключення світла в Черкаській області
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
- 1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00
- 2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00
- 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
- 3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00
- 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00
- 4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00
- 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00
- 5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30
- 6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30
- 6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Графік відключення світла в Миколаївській області
- 1.1 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
- 1.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 2.1 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
- 2.2 – 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 3.1 – 03:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
- 3.2 – 00:00 - 03:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
- 4.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;
- 4.2 – 00:00 - 04:00; 07:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
- 5.1 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 23:00;
- 5.2 – 00:00 - 05:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
- 6.1 – 00:00 - 02:00; 05:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
- 6.2 – 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік відключення світла у Житомирській області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Полтавській області
Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4 год до 4,5 год для кожної з черг у різний час доби:
- з 00:00 по 06:00 запроваджений в обсязі 4 черг;
- з 06:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 4.5 черг;
- з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 4 черг
Графік погодинних відключень світла на 30 січня:
Графік відключення світла у Львівській області
Сьогодні у половини черг споживачів Львівщини світло відключатимуть двічі. Загалом, мешканці міста Лева та Львівської області сидітимуть без світла від 3,5 до 7 годин.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 10 годин.
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині у п’ятницю, 30 січня, світла не буде по 5-7 годин. Протягом доби графік може змінюватись.
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про зміни у графіку, а також номер підчерги можна дізнатись на сайті обленерго.
- Підчерга 1.1: 03.00-06.00, 12.00-15.00
- Підчерга 1.2: 03.00-06.00, 15.00-18.00
- Підчерга 2.1: 09.00-12.00, 18.00-20.00
- Підчерга 2.2: 09.00-12.00, 20.00-00.00
- Підчерга 3.1 та 3.2: 00.00-03.00, 16.00-19.00
- Підчерга 4.1: 06.00-09.00, 22.00-00.00
- Підчерга 4.2: 09.00-12.00, 22.00-00.00
- Підчерга 5.1 та 5.2: 12.00-16.00
- Підчерга 6.1 та 6.2: 06.00-09.00, 19.00-22.00
Графік відключення світла в Тернопільській області
Відключення світла на Тернопільщині розподілені по чергах нерівномірно, що залежить від стану електромереж. Дізнатись свою чергу за адресою можна на сайті обленерго.
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
У п’ятницю на Прикарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Графік відключення світла в Закарпатській області
У п’ятницю на Закарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.
Атаки на енергетику та вимкнення світла
Росія здійснила серію масованих атак на українську енергетичну систему. Удари припали на період різкого похолодання, що суттєво ускладнило роботу енергетиків і відновлення пошкодженої інфраструктури.
Наразі Україна переживає одну з найскладніших зим від початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони тривалий час залишалися без електроенергії, гарячої води та тепла.
Попри постійні зусилля енергетиків і комунальних служб, масовані обстріли та сильні морози призвели до значного дефіциту в енергосистемі. У результаті населення змушене адаптуватися до аварійних відключень електроенергії.
Одна з найскладніших ситуацій спостерігалася у Києві, де після російських атак екстрені відключення світла тривали понад два тижні. Втім, уже з 29 січня у столиці почали запроваджувати тимчасові графіки відключень замість аварійних.