До 18 годин без світла: як працюють графіки і чим вони відрізняються в Києві

Сьогодні, 30 січня, в Україні оновили графіки відключень світла для всіх областей і Києва. Для мешканців столиці діють індивідуальні графіки.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Як повідомляють у компанії, 30 січня в усіх регіонах України графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості будуть застосовуватися протягом усієї доби.

В "Укренерго" нагадали, що обмеження запроваджуються через "наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти".

Енергетики також зазначили, що тривалість відключень світла протягом дня може змінитися і порадили дізнаватися актуальну інформацію з цього приводу на сторінках відповідного обленерго.

Графік відключення світла в Києві

Для мешканців столиці діють окремі правила - киянам потрібно самостійно вводити свою адресу, щоб дізнатися, коли і на скільки у них буде світло.

Час відключень у Києві залежить від району проживання.

Дізнатися коли саме не буде світла можна на двох ресурсах:

Графік відключення світла в Київській області

Жителі області в залежності від черги, сидітимуть без світла від 13,5 до 16,5 годин. При цьому двом чергам споживачів протягом доби чотири рази вимикатимуть світло.

Також в частині Броварського та Бориспільського районів за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Під час дії екстрених відключень погодинні графіки не діють.

Графік відключення світла в Одеській області

Сьогодні в частині Одеської області будуть діяти стабілізаційні відключення світла, а в Одесі, частині Одеського району та окремих районних центрах області продовжать діяти відключення поза графіками.

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Мешканці Дніпра та області на 30 січня отримали ще більш жорсткі графіки відключень ніж мешканці столичної області.

Протягом доби їм тричі вимикатимуть світло.

В залежності від черги відключень вони отримають від 14,5 до 19,5 годин.

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 30 січня:

Черга 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 3.1: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Черга 3.2: 00:00-03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30

Черга 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00

Черга 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30

Черга 5.1: 00:00-06:00; 09:00-15:30; 18:30-24:00

Черга 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00

Черга 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00

Черга 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-24:00

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Viber.

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині протягом доби 30 січня діятимуть жорсткі графіки відключень. Світла не буде по 16 годин.

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);

в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;

у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла у Чернігівській області

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook;

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber.

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам вказані з урахуванням часу на перемикання.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00

3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00

5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30

6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Перелік адрес за чергами - тут.

Графік відключення світла в Кіровоградській області

В енергосистемі області зберігається складна ситуація. Світла не буде по 17-18 годин на добу.

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

на офіційному сайті;

в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;

через "Пошук відключень за адресою".

Графіки відключень у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);

у чат-боті у Telegram;

у чат-боті у Viber;

в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Графік відключення світла в Черкаській області

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути на сайті обленерго.

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

на офіційному сайті;

у Telegram;

у Facebook.

Графік відключення світла в Миколаївській області

1.1 – 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

1.2 – 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

2.1 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

2.2 – 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

3.1 – 03:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 03:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

4.1 – 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;

4.2 – 00:00 - 04:00; 07:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;

5.1 – 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 23:00;

5.2 – 00:00 - 05:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;

6.1 – 00:00 - 02:00; 05:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;

6.2 – 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

на офіційному сайті;

у Facebook.

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Житомирській області

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Знеструмлення охоплюють шість черг споживачів. Вони триватимуть від 4 год до 4,5 год для кожної з черг у різний час доби:

з 00:00 по 06:00 запроваджений в обсязі 4 черг;

з 06:00 по 22:00 запроваджений в обсязі 4.5 черг;

з 22:00 по 23:59 запроваджений в обсязі 4 черг

Графік погодинних відключень світла на 30 січня:

Графік відключення світла у Львівській області

Сьогодні у половини черг споживачів Львівщини світло відключатимуть двічі. Загалом, мешканці міста Лева та Львівської області сидітимуть без світла від 3,5 до 7 годин.

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Сьогодні буковинці перебуватимуть без електрики приблизно 10 годин.

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині у п’ятницю, 30 січня, світла не буде по 5-7 годин. Протягом доби графік може змінюватись.

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Про зміни у графіку, а також номер підчерги можна дізнатись на сайті обленерго.

Підчерга 1.1: 03.00-06.00, 12.00-15.00

Підчерга 1.2: 03.00-06.00, 15.00-18.00

Підчерга 2.1: 09.00-12.00, 18.00-20.00

Підчерга 2.2: 09.00-12.00, 20.00-00.00

Підчерга 3.1 та 3.2: 00.00-03.00, 16.00-19.00

Підчерга 4.1: 06.00-09.00, 22.00-00.00

Підчерга 4.2: 09.00-12.00, 22.00-00.00

Підчерга 5.1 та 5.2: 12.00-16.00

Підчерга 6.1 та 6.2: 06.00-09.00, 19.00-22.00

Графік відключення світла в Тернопільській області

Відключення світла на Тернопільщині розподілені по чергах нерівномірно, що залежить від стану електромереж. Дізнатись свою чергу за адресою можна на сайті обленерго.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

У п’ятницю на Прикарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Графік відключення світла в Закарпатській області

У п’ятницю на Закарпатті світло вимикатимуть на 3,5-7 годин в залежності від черги.