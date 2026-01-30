ua en ru
До 18 часов без света: как работают графики и чем они отличаются в Киеве

Пятница 30 января 2026 10:17
До 18 часов без света: как работают графики и чем они отличаются в Киеве Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 30 января, в Украине обновили графики отключений света для всех областей и Киева. Для жителей столицы действуют индивидуальные графики.

РБК-Украина рассказывает, где и как сегодня в Украине выключают свет.

"Укрэнерго"

Как сообщают в компании, 30 января во всех регионах Украины графики отключений света и ограничения мощности для промышленности будут применяться в течение всех суток.

В "Укрэнерго" напомнили, что ограничения вводятся из-за "последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты".

Энергетики также отметили, что продолжительность отключений света в течение дня может измениться и посоветовали узнавать актуальную информацию по этому поводу на страницах соответствующего облэнерго.

График отключения света в Киеве

Для жителей столицы действуют отдельные правила - киевлянам нужно самостоятельно вводить свой адрес, чтобы узнать, когда и на сколько у них будет свет.

Время отключений в Киеве зависит от района проживания.

Узнать когда именно не будет света можно на двух ресурсах:

График отключения света в Киевской области

Жители области в зависимости от очереди, будут сидеть без света от 13,5 до 16,5 часов. При этом двум очередям потребителей в течение суток четыре раза будут выключать свет.

Также в части Броварского и Бориспольского районов по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Во время действия экстренных отключений почасовые графики не действуют.

График отключения света в Одесской области

Сегодня в части Одесской области будут действовать стабилизационные отключения света, а в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области продолжат действовать отключения вне графиков.

График отключения света в Днепропетровской области

Жители Днепра и области на 30 января получили еще более жесткие графики отключений чем жители столичной области.

В течение суток им трижды будут выключать свет.

В зависимости от очереди отключений они получат от 14,5 до 19,5 часов.

График отключения света на Днепропетровщине 30 января:

  • Очередь 1.1: 03:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
  • Очередь 1.2: 01:30-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
  • Очередь 2.1: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
  • Очередь 2.2: 00:00-01:30; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
  • Очередь 3.1: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
  • Очередь 3.2: 00:00-03:00; 06:00-13:30; 15:30-22:30
  • Очередь 4.1: 00:00-01:00; 04:00-11:30; 13:30-20:30; 22:30-24:00
  • Очередь 4.2: 00:00-04:00; 06:30-13:30; 15:30-22:30
  • Очередь 5.1: 00:00-06:00; 09:00-15:30; 18:30-24:00
  • Очередь 5.2: 01:30-04:00; 06:00-09:00; 11:30-18:30; 20:30-24:00
  • Очередь 6.1: 00:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-22:00
  • Очередь 6.2: 01:00-06:30; 09:00-15:30; 18:30-24:00

Следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Сумской области

На Сумщине в течение суток 30 января будут действовать жесткие графики отключений. Света не будет по 16 часов.

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

График отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подкартам указаны с учетом времени на переключение.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00
  • 3.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 3.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.1 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 4.2 00:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00
  • 5.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 5.2 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.1 03:30-10:00; 13:30-20:30
  • 6.2 03:30-10:00; 13:30-20:30

Перечень адресов по очередям - здесь.

График отключения света в Кировоградской области

В энергосистеме области сохраняется сложная ситуация. Света не будет по 17-18 часов в сутки.

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

График отключения света в Запорожской области

В Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ). Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
  • 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
  • 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Черкасской области

Перечень адресов, обесточиваются по очередям ГПВ можно посмотреть на сайте облэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00
  • 1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00
  • 2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00
  • 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
  • 3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 21:00, 22:30 - 24:00
  • 3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00
  • 4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00
  • 4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:30, 23:00 - 24:00
  • 5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:30, 22:00 - 24:00
  • 5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30
  • 6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30
  • 6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 22:00, 23:30 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

График отключения света в Николаевской области

  • 1.1 - 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
  • 1.2 - 00:00 - 01:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • 2.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
  • 2.2 - 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • 3.1 - 03:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00;
  • 3.2 - 00:00 - 03:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
  • 4.1 - 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 23:00 - 00:00;
  • 4.2 - 00:00 - 04:00; 07:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00;
  • 5.1 - 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 23:00;
  • 5.2 - 00:00 - 05:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00;
  • 6.1 - 00:00 - 02:00; 05:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00;
  • 6.2 - 01:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

График отключения света в Житомирской области

График отключения света в Хмельницкой области

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Обесточивание охватывают шесть очередей потребителей. Они будут длиться от 4 ч до 4,5 ч для каждой из очередей в разное время суток:

  • с 00:00 по 06:00 введен в объеме 4 очередей;
  • с 06:00 по 22:00 введен в объеме 4.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 введен в объеме 4 очередей

График почасовых отключений света на 30 января:

График отключения света во Львовской области

Сегодня у половины очередей потребителей Львовщины свет будут отключать дважды. В общем, жители города Льва и Львовской области будут сидеть без света от 3,5 до 7 часов.

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

График отключения света в Черновицкой области

Сегодня буковинцы будут находиться без электричества примерно 10 часов.

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света в Волынской области

На Волыни в пятницу, 30 января, света не будет по 5-7 часов. В течение суток график может меняться.

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке, селе - на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

График отключения света в Ровенской области

График может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов. Об изменениях в графике, а также номер подчереди можно узнать на сайте облэнерго.

  • Подчерк 1.1: 03.00-06.00, 12.00-15.00
  • Подчерк 1.2: 03.00-06.00, 15.00-18.00
  • Подчерк 2.1: 09.00-12.00, 18.00-20.00
  • Подчерк 2.2: 09.00-12.00, 20.00-00.00
  • Подчерк 3.1 и 3.2: 00.00-03.00, 16.00-19.00
  • Подчерк 4.1: 06.00-09.00, 22.00-00.00
  • Подчерк 4.2: 09.00-12.00, 22.00-00.00
  • Подчерк 5.1 и 5.2: 12.00-16.00
  • Подчерк 6.1 и 6.2: 06.00-09.00, 19.00-22.00

График отключения света в Тернопольской области

Отключение света на Тернопольщине распределены по очередям неравномерно, что зависит от состояния электросетей. Узнать свою очередь по адресу можно на сайте облэнерго.

График отключения света в Ивано-Франковской области

В пятницу на Прикарпатье свет будут выключать на 3,5-7 часов в зависимости от очереди.

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

График отключения света в Закарпатской области

В пятницу на Закарпатье свет будут выключать на 3,5-7 часов в зависимости от очереди.

Атаки на энергетику и отключение света

Россия осуществила серию массированных атак на украинскую энергетическую систему. Удары пришлись на период резкого похолодания, что существенно осложнило работу энергетиков и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Сейчас Украина переживает одну из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. В крупных городах целые районы длительное время оставались без электроэнергии, горячей воды и тепла.

Несмотря на постоянные усилия энергетиков и коммунальных служб, массированные обстрелы и сильные морозы привели к значительному дефициту в энергосистеме. В результате население вынуждено адаптироваться к аварийным отключениям электроэнергии.

Одна из самых сложных ситуаций наблюдалась в Киеве, где после российских атак экстренные отключения света продолжались более двух недель. Впрочем, уже с 29 января в столице начали вводить временные графики отключений вместо аварийных.

