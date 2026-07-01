До 157 гривень за кубометр: де в Україні з 1 липня найбільше підскочили тарифи на воду

Головне: Масштабне подорожчання: Із 1 липня в багатьох містах України суттєво зросли тарифи на воду та водовідведення. У більшості випадків послуги подорожчали вдвічі, а подекуди - утричі.

Із 1 липня в багатьох містах України суттєво зросли тарифи на воду та водовідведення. У більшості випадків послуги подорожчали вдвічі, а подекуди - утричі. Міста-рекордсмени: Найвищі тарифи запровадили в Умані, Павлограді та Бердичеві.

Найвищі тарифи запровадили в Умані, Павлограді та Бердичеві. Стрибок у великих містах: У Вінниці тариф злетів у понад три рази, в Ужгороді вода подорожчала на 112%, а в Черкасах - на 105%.

У Вінниці тариф злетів у понад три рази, в Ужгороді вода подорожчала на 112%, а в Черкасах - на 105%. Де обіцяють компенсації: У Тернополі з бюджету компенсуватимуть різницю між загальнобудинковим та квартирними лічильниками.

Чому тарифи почали масово переглядати

До цього часу тарифи для більшості великих водоканалів встановлювала НКРЕКП. Однак після передачі цих повноважень органам місцевого самоврядування саме виконкоми міських рад та обласні ради почали ухвалювати рішення про нову вартість водопостачання та водовідведення.

Практично всі підприємства пояснюють необхідність підвищення однаковими причинами: значним подорожчанням електроенергії, пального, реагентів, матеріалів для ремонтів, збільшенням мінімальної зарплати та необхідністю підтримувати критичну інфраструктуру. У багатьох містах зазначають, що тарифи для населення не переглядалися понад чотири роки.

Де вода подорожчала найбільше

Одне з найбільших підвищень відбулося в Умані. З 1 липня мешканці міста платитимуть 79,49 гривень за водопостачання та 78,84 гривень за водовідведення. Загальний тариф становить 157,32 гривень за кубометр, що наразі є одним із найвищих в Україні.

Суттєво зросли тарифи й у Павлограді. Якщо раніше кубометр води разом із водовідведенням коштував 53,66 гривень, то тепер - 113,47 гривень. Фактично вартість послуг збільшилася більш ніж удвічі.

У Бердичеві новий тариф також перевищив позначку у 100 гривень. З 1 липня мешканці сплачують 101,76 гривень за кубометр.

Ще одним містом із різким підвищенням стали Черкаси. Тут вартість водопостачання та водовідведення зросла на 105%. Новий сукупний тариф становить 56,71 гривень за кубометр, однак директор "Черкасиводоканалу" наголошує, що навіть після перегляду він залишається одним із найнижчих серед обласних центрів.

В Ужгороді виконком підвищив загальний тариф до 91,24 гривень за кубометр, що на 112% більше, ніж раніше.

У Вінниці тариф зріс більш ніж утричі - з 25,62 гривень до 81,01 гривень за кубометр. Водночас місцева влада вже заявила про підготовку механізму компенсації для населення.

У Кременчуці виконком затвердив тариф 64,07 гривень за кубометр замість попередніх 31,80 гривень.

Де тарифи також змінилися

Нові тарифи запровадили й в інших містах.

Зокрема:

Тернопіль - 38,46 гривень за водопостачання та 34,32 гривень за водовідведення (без ПДВ). Загалом після нарахування ПДВ вартість перевищить 87 гривень за кубометр .

- 38,46 гривень за водопостачання та 34,32 гривень за водовідведення (без ПДВ). Загалом після нарахування ПДВ вартість перевищить . Івано-Франківськ - 35,45 гривень за водопостачання та 30,60 гривень за водовідведення (разом 66,05 гривень ).

- 35,45 гривень за водопостачання та 30,60 гривень за водовідведення (разом ). Оржицька громада на Полтавщині - тариф на водопостачання зріс удвічі, до 40 гривень за кубометр .

на Полтавщині - тариф на водопостачання зріс удвічі, до . На Кіровоградщині підприємство "Дніпро-Кіровоград" запропонувало підвищити тариф із 45,97 гривень до 109,14 гривень за кубометр, однак це рішення ще має погодити обласна рада.

У деяких містах обіцяють компенсації

Окремі громади вже оголосили про додаткову підтримку мешканців.

Так, у Тернополі за рахунок міського бюджету компенсуватимуть різницю між показниками загальнобудинкових і квартирних лічильників води. Це має позбавити мешканців багатоквартирних будинків додаткових нарахувань.

У Вінниці також заявили про підготовку механізму компенсації після різкого зростання тарифу, однак деталі програми поки що не оприлюднили.

Переважна більшість водоканалів наголошує, що нинішнє підвищення пов'язане не лише зі зростанням собівартості послуг, а й із необхідністю підтримувати роботу критичної інфраструктури в умовах війни.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: офіційні повідомлення органів місцевого самоврядування, комунальних водоканалів, Вінницької обласної ради, а також публікації "Суспільного" про зміну тарифів на воду в окремих регіонах України.