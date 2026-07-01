До 157 гривен за кубометр: где в Украине с 1 июля больше всего подскочили тарифы на воду

Главное: Масштабное подорожание: С 1 июля во многих городах Украины существенно выросли тарифы на воду и водоотвод. В большинстве случаев услуги подорожали вдвое, а кое-где - втрое.

С 1 июля во многих городах Украины существенно выросли тарифы на воду и водоотвод. В большинстве случаев услуги подорожали вдвое, а кое-где - втрое. Города-рекордсмены: Самые высокие тарифы были введены в Умани, Павлограде и Бердичеве.

Самые высокие тарифы были введены в Умани, Павлограде и Бердичеве. Прыжок в крупных городах: В Виннице тариф взлетел более чем в три раза, в Ужгороде вода подорожала на 112%, а в Черкассах - на 105%.

В Виннице тариф взлетел более чем в три раза, в Ужгороде вода подорожала на 112%, а в Черкассах - на 105%. Где обещают компенсации: В Тернополе из бюджета будут компенсировать разницу между общедомовым и квартирными счетчиками.

Почему тарифы начали массово пересматривать

До этого времени тарифы для большинства крупных водоканалов устанавливала НКРЭКУ. Однако после передачи этих полномочий органам местного самоуправления именно исполкомы городских советов и областные советы начали принимать решение о новой стоимости водоснабжения и водоотвода .

Практически все предприятия объясняют необходимость повышения одинаковыми причинами: значительным удорожанием электроэнергии, горючего, реагентов, ремонтных материалов, увеличением минимальной зарплаты и необходимостью поддерживать критическую инфраструктуру. Во многих городах отмечают, что тарифы для населения не пересматривались более четырех лет.

Где вода подорожала больше всего

Одно из самых больших повышений произошло в Умани. С 1 июля жители города будут платить 79,49 гривен за водоснабжение и 78,84 гривен за водоотвод. Общий тариф составляет 157,32 гривен за кубометр, что является одним из самых высоких в Украине.

Существенно выросли тарифы и в Павлограде. Если раньше кубометр воды вместе с водоотводом стоил 53,66 гривен, то теперь - 113,47 гривен. Фактически стоимость услуг увеличилась более чем вдвое.

В Бердичеве новый тариф также превысил отметку в 100 гривен. С 1 июля жители платят 101,76 гривен за кубометр .

Еще одним городом с резким повышением стали Черкассы. Здесь стоимость водоснабжения и водоотвода выросла на 105%. Новый совокупный тариф составляет 56,71 гривен за кубометр, однако директор "Черкассыводоканала" отмечает, что даже после просмотра он остается одним из самых низких среди областных центров.

В Ужгороде исполком повысил общий тариф до 91,24 гривен за кубометр, что на 112% больше, чем раньше.

В Виннице тариф вырос более чем в три раза - с 25,62 гривен до 81,01 гривен за кубометр. В то же время, местные власти уже заявили о подготовке механизма компенсации для населения.

В Кременчуге исполком утвердил тариф 64,07 гривны за кубометр вместо предыдущих 31,80 гривны.

Где тарифы тоже изменились

Новые тарифы были введены и в других городах.

В частности:

Тернополь - 38,46 гривен за водоснабжение и 34,32 гривен за водоотвод (без НДС). В целом после начисления НДС стоимость превысит 87 гривен за кубометр .

- 38,46 гривен за водоснабжение и 34,32 гривен за водоотвод (без НДС). В целом после начисления НДС стоимость превысит . Ивано-Франковск - 35,45 гривен за водоснабжение и 30,60 гривен за водоотвод (итого 66,05 гривен ).

- 35,45 гривен за водоснабжение и 30,60 гривен за водоотвод (итого ). Оржицкая община в Полтавской области - тариф на водоснабжение вырос вдвое, до 40 гривен за кубометр .

в Полтавской области - тариф на водоснабжение вырос вдвое, до . В Кировоградской области предприятие "Днепр-Кировоград" предложило повысить тариф с 45,97 гривен до 109,14 гривен за кубометр, однако это решение еще должен согласовать областной совет.

В некоторых городах обещают компенсации

Отдельные общины уже объявили о дополнительной поддержке жителей.

Так, в Тернополе за счет городского бюджета будут компенсировать разницу между показателями общедомовых и квартирных счетчиков воды. Это должно лишить жильцов многоквартирных домов дополнительных начислений.

В Виннице также заявили о готовящемся механизме компенсации после резкого роста тарифа, однако детали программы пока не обнародовали.

Подавляющее большинство водоканалов отмечает, что нынешнее повышение связано не только с ростом себестоимости услуг, но и необходимостью поддерживать работу критической инфраструктуры в условиях войны.

В ходе подготовки материала были использованы следующие источники: официальные сообщения органов местного самоуправления, коммунальных водоканалов, Винницкого областного совета, а также публикации "Суспільного" об изменении тарифов на воду в отдельных регионах Украины.