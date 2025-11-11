UA

В 1500 км від України. Дрони атакують НПЗ у російському Орську

Фото: дрони атакують НПЗ у російському Орську (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дрони сьогодні зранку, 11 листопада, атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області, який розташований у 1500 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що вибухи та стовп диму було видно в районі підприємства НПЗ "Орськнафтооргсинтез" – одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Що відомо про "Орськнафтооргсинтез"

"Орськнафтооргсинтез" - це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, що розташований у місті Орськ, і входить до структури АТ "Фортеінвест", одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи "Сафмар".

Потужність заводу з переробки нафти становить 6,6 млн тон на рік. До підприємства входять 4 установки первинної переробки нафти, 2 установки каталітичного риформінгу, установка гідроочищення гасу, установка гідроочищення дизельного пального, виробництво масел, бітумне виробництво.

Набір технологічних процесів дозволяє випускати близько 30 видів продукції: автомобільні бензини, дизельне пальне, мастила, авіагас, бітум та мазут.

Удари по НПЗ в Росії

Раніше стало відомо, що Сили оборони України у ніч на 11 листопада атакували Саратовський НПЗ, а також морський термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Також повідомлялось, що, за даними РБК-Україна, раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ. Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

