В 1500 км от Украины. Дроны атакуют НПЗ в российском Орске

Отмечается, что взрывы и столб дыма было видно в районе предприятия НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Что известно об "Орскнефтеоргсинтезе"

"Орскнефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск, и входит в структуру АО "Фортеинвест", одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы "Сафмар".

Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн тонн в год. В предприятие входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки каталитического риформинга, установка гидроочистки керосина, установка гидроочистки дизельного топлива, производство масел, битумное производство.

Набор технологических процессов позволяет выпускать около 30 видов продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум и мазут.