Головна » Життя » Гроші

"Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати

18:26 05.03.2026 Чт
2 хв
Чому не всі отримали виплати одразу?
aimg Тетяна Веремєєва
"Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати Фото: Українцям нарахують 6500 гривень "зимової підтримки" найближчим часом (РБК-Україна)

Українці, які мали отримати 6 500 гривень "Зимової підтримки" ще минулого року, але так і не побачили грошей на картках, отримають їх найближчим часом. Уряд офіційно вирішив питання з фінансуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Чому гроші затрималися і хто їх отримає

Більшість отримувачів - 374 тисячі осіб - уже встигли отримати допомогу на суму 2,43 млрд гривень. Проте для останнього етапу виплат забракло коштів у бюджеті 2025 року. Нова постанова Кабміну виділяє додаткові майже 330 млн гривень, щоб закрити потреби ще понад 50 тисяч людей.

Кому нарахують 6 500 гривень:

  • одиноким пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям з дітьми;
  • дітям під опікою, а також дітям з інвалідністю, що живуть у прийомних сім’ях чи дитбудинках сімейного типу;
  • ВПО (дітям та дорослим з інвалідністю I групи).

Коли чекати на зарахування

Гроші мають надійти автоматично - жодних нових заяв писати не потрібно, якщо ви вже подавалися раніше. ПФУ вже підтвердив право цих громадян на допомогу.

Раніше РБК-Україна розповідало про базову соціальну допомогу для сімей із низькими доходами. Вона об’єднує кілька різних виплат в одну та розраховується індивідуально залежно від складу сім’ї і її доходів, виходячи з базової величини 4500 гривень на людину. Подати заявку можна онлайн через "Дію" або у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Також ми розповіли, що батьки, які не встигли подати заяву на нові дитячі виплати у січні 2026 року, можуть зробити це пізніше. Подати документи дозволяється протягом трьох місяців після того, як дитині виповниться один рік, після чого виплату нарахують за відповідний період. Оформити допомогу можна у ЦНАП або у відділенні Пенсійного фонду.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

