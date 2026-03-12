ua en ru
1500 гривен от Зеленского: кто и когда получит новую выплату

17:51 12.03.2026 Чт
2 мин
Получить помощь смогут не только пенсионеры
aimg Мария Науменко
1500 гривен от Зеленского: кто и когда получит новую выплату фото: пенсионеры получат по 1500 грн помощи от государства (Getty Images)

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине готовят новую разовую социальную выплату в размере 1500 грн для наиболее уязвимых категорий населения. Помощь получат почти 13 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского правительства в Telegram.

Читайте также: "Зимние 6500" до сих пор не получили 50 тысяч украинцев: Кабмин назвал сроки выплаты

"По результатам обсуждения с президентом Украины готовим новый пакет поддержки для людей", - сообщила премьер.

Доплату получат:

  • пенсионеры по возрасту;
  • люди с инвалидностью;
  • малообеспеченные граждане;
  • получатели базовой социальной помощи;
  • внутренне перемещенные лица;
  • семьи с детьми.

В целом выплату могут получить почти 13 млн человек.

Деньги поступят единовременно в апреле. Их перечислят через те же механизмы, которыми люди получают социальные выплаты - на банковские счета или через Укрпочту.

"Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики", - отметила Свириденко.

Напомним, с 1 марта в Украине провели индексацию пенсий. Коэффициент повышения составил 12,1%, а перерасчет коснулся около 10 млн человек - в частности пенсионеров по общему закону, военных и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Минимальная надбавка после индексации составила 100 грн, максимальная - 2595 грн. Для работающих пенсионеров перерасчет с учетом обновленного страхового стажа должны провести с 1 апреля.

В то же время в "Батькивщине" заявили, что индексация на 12% фактически не улучшила положение людей, которые получают пенсии менее 3 тыс. грн. Там настаивают на изменении бюджета-2026, чтобы повысить выплаты почти 9 млн пенсионеров, которые сейчас получают суммы ниже прожиточного минимума в 6400 грн.

