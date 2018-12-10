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Более 150 стран поддержали миграционный пакт ООН

Новости » Политика    10.12.2018 - 14:53
Более 150 стран поддержали миграционный пакт ООН
Фото: заседание ООН (refugeesmigrants.un/org)

Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН

В понедельник, 10 декабря, представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, который устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Страны происхождения, транзита и назначения теперь будут активнее сотрудничать друг с другом для снижения нелегальной миграции. Отметим, что Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН.

Также не поддержали пакт Израиль и Австралия. В свою очередь США даже не участвовали в переговорах по разработке миграционного пакта.

При этом, как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, данный документ не имеет юридически обязывающей силы. По словам генсека, он необходим, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с мигрантами во всем мире.

Ранее сообщалось, что Германия присоединится к глобальному договору ООН по правам мигрантов и беженцев.

Напомним, премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что его страна не будет подписывать международный пакт ООН по правам мигрантов.

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