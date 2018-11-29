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Германия подпишет миграционный пакт ООН

Новости » Политика    29.11.2018 - 21:31
Германия подпишет миграционный пакт ООН
Фото: Гайко Маас (flickr.com/bankenverband)

В резолюции подчеркивается, что миграционная соглашение ООН не имеет юридических и регулятивных последствий для правовой системы Германии

Германия присоединится к глобальному договору ООН по правам мигрантов и беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Süddeutsche Zeitung.

"Это разумный акт, и поэтому он заслуживает нашего одобрения", - заявил глава МИД Германии Гайко Маас.

В резолюции подчеркивается, что миграционное соглашение ООН не имеет юридических и регулятивных последствий для правовой системы Германии. Также содержится призыв к правительству более четко разграничить легальную и нелегальную миграцию, усилить охрану внешних границ ЕС и оказать давление на страны-источники миграции, чтобы они принимали нелегальных мигрантов обратно.

Отметим, премьер-министр и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что его страна не будет подписывать международный пакт ООН по правам мигрантов.

Также Варшава не подпишет глобальный пакт ООН с прав мигрантов и беженцев.

Чехия заявила, что приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.

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