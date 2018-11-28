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Италия не подпишет глобальный миграционный пакт ООН

Новости » Политика    28.11.2018 - 22:08
Италия не подпишет глобальный миграционный пакт ООН
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)

Правительство Италии не будет делать ничего, пока парламент не выразил свою точку зрения

Италия не будет подписать глобальный пакт ООН по правам мигрантов и беженцев. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Премьер-министр Джузеппе Конте также заявил, что правительство не будет делать ничего, пока парламент не выразил свою точку зрения.

"Точно так же, как швейцарцы, которые до вчерашнего дня продвигали глобальный договор, а потом сказали, что "все останавливается", итальянское правительство ничего не подпишет и не поедет в Марракеш. Парламент должен это обсудить, итальянское правительство позволит парламенту принять решение", - сказал Сальвини.

Отметим, Варшава не подпишет глобальный пакт ООН по правам мигрантов и беженцев.

Также Израиль не будет подписывать миграционный пакт ООН.

Также Чехия приняла решение не подписывать миграционный пакт ООН. Правительство Чехии вслед за США, Венгрией и Австрией принял решение не подписывать соглашение.

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