Понад 150 країн підтримали міграційний пакт ООН

Фото: засідання ООН (refugeesmigrants.un/org)

Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційній пакту ООН

У понеділок, 10 грудня, представники більш ніж 150 держав підписали Всесвітній пакт щодо безпечної, упорядкованої та регульованої міграції, який встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Країни походження, транзиту і призначення тепер будуть активніше співпрацювати один з одним для зниження нелегальної міграції. Зазначимо, що Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційній пакту ООН.

Також не підтримали пакт Ізраїль і Австралія. У свою чергу США навіть не брали участь у переговорах щодо розробки міграційного пакту.

При цьому, як відзначає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, даний документ не має юридично зобов'язуючої сили. За словами генсека, він необхідний, щоб встановити єдині мінімальні стандарти поводження з мігрантами в усьому світі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина приєднається до глобального договору ООН з прав мігрантів та біженців.

Нагадаємо, прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини заявляв, що його країна не буде підписувати міжнародний пакт ООН з прав мігрантів.