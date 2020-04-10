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Почти 150 киевлян отправят на обсервацию после их возвращения из-за границы

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:05
Почти 150 киевлян отправят на обсервацию после их возвращения из-за границы
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жителей столицы на две недели разместят в одной из шести баз для обсервации

Почти 150 жителей Киева, которые вернутся из-за границы, будут отправлены на обязательную 14-дневную обсервацию. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что сегодня из-за границы в Киев прибудет несколько авиарейсов с украинцами на борту, среди которых будут и киевляне.

"Почти 150 человек Киев разместит на двухнедельную обсервацию. Возвращает людей не город, но базы для обсервации мы обустроили", - сообщил Кличко, добавив, что таких баз в столице шесть.

По его словам, на одном из таких объектов и разместят киевлян, которые вернутся из-за границы.

Ранее Кличко сообщал, что в Киеве отказались обустраивать места для обсервации во время карантина в отелях, поскольку это частная собственность. Зато такие места есть в столичных больницах, в частности, в Киевской областной больнице №2 (так называемая Чернобыльской больница на Лесном массиве).

Напомним, в Киеве на двухнедельной обсервации в рамках карантина находится по меньшей мере 207 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что решением правительства пребывание лиц на обсервации является бесплатным, кроме питания. Так, за доставку на обсервацию граждан и организацию их питания отвечает местная власть.

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Новости Украины КиевВиталий КличкоКиевкарантинКоронавирус
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