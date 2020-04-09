Кабмин постановил, что питание в обсервации будет платным

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Правительство также определило, что алкоголь запрещен к употреблению в обсервации

Кабинет министров Украины постановил, что пребывание лиц на обсервации из-за пандемии коронавируса является бесплатным, кроме питания. Об этом говорится в постановление правительства.

Так, Кабмин определил, что за доставку на обсервацию лиц и организации их питания отвечает местная власть. Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации к приему лиц и создание условий их пребывания. Администрация также обязана следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами. Однако, алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.



После завершения карантина люди должны достаться своего места жительства за свой счет.

Напомним, Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в случае уклонения от прохождения обязательной обсервации будет жестко наказываться.