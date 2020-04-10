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Майже 150 киян відправлять на обсервацію після їх повернення з-за кордону

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 13:05
Майже 150 киян відправлять на обсервацію після їх повернення з-за кордону
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителів столиці на два тижні розмістять в одній із шести баз для обсервації

Майже 150 жителів Києва, які повернуться з-за кордону, будуть відправлені на обов’язкову 14-денну обсервацію. Про це на брифінгу повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що сьогодні з-за кордону до Києва прибуде кілька авіарейсів з українцями на борту, серед яких будуть і кияни.

"Майже 150 людей Київ розмістить на двотижневу обсервацію. Повертає людей не місто, але бази для обсервації ми облаштували" - повідомив Кличко, додавши, що таких баз у столиці шість.

За його словами, на одному з таких об’єктів і розмістять киян, які повернуться з-за кордону.

Раніше Кличко повідомляв, що у Києві відмовилися облаштовувати місця для обсервації під час карантину в готелях, оскільки це приватна власність. Натомість, такі місця є в столичних лікарнях, зокрема, у Київській обласній лікарні №2 (так звана Чорнобильській лікарня на Лісовому масиві).

Нагадаємо, у Києві на двотижневій обсервації у рамках карантину знаходиться щонайменше 207 людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що рішенням уряду перебування осіб на обсервації є безкоштовним, крім харчування. Так, за доставку на обсервацію осіб і організації їх харчування відповідає місцева влада.

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