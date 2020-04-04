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В Киеве определили места для обсервации

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 11:22
В Киеве определили места для обсервации
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве есть места для обсервации в больницах

Городская власть Киева предлагает обустроить места для обсервации граждан, которые могут быть носителями коронавируса, в больницах. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Радіо Свобода".

Как отметил Кличко, в Киеве отказались обустраивать места для обсервации во время карантина эпидемии в отелях, поскольку это частная собственность.

По его словам, в Киеве есть места для обсервации в больницах. "Например, Чернобыльская больница на Лесном массиве, где есть 200 коек, и где есть все условия", - сказал он.

Напомним, по состоянию на субботу, 4 апреля, в Киеве уже зафиксировано 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Количество заболевших киевлян, увеличилось за минувшие сутки на 25 человек. Сейчас 10 пациентов госпитализировали в столичные больницы. 15 - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщало РБК-Украина Киев купил 400 видеокамер для измерения температуры и наблюдения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Камеры будут измерять температуру тела, а также распознавать лица. Полученные данные будут передавать полиции.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 4 апреля В Киеве число заразившихся коронавирусом увеличилось до 214
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