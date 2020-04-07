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В Киеве на двухнедельной обсервации находятся более 200 человек

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 12:48
В Киеве на двухнедельной обсервации находятся более 200 человек
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Кличко, столица подготовила четыре таких базы для киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на двухнедельной обсервации в рамках карантина из-за пандемии коронавируса находятся 207 человек. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, столица может предоставить 3 тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию.

"Правительство ввело обязательную процедуру обсервации для всех, кто прибывает из заграницы. Несколько гостиниц и баз отдыха подготовили министерства. Это то, что находится на их балансе. Столица также подготовила четыре таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить три тысячи мест для тех, кто будет проходить обсервацию. Хочу сообщить, что сегодня 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице", - заявил Кличко.

Напомним, за нарушение карантинных ограничений в бюджет Киева взыскали 91 тыс. 800 гривен. В частности, в столице правоохранители составили 574 административных протокола за нарушение карантина и открыли 4 уголовных производства.

Как писало РБК-Украина, количество больных коронавирусом в столице за сутки увеличилось на 12 человек, в том числе заболели 4 детей. Всего в Киеве заразились 279 человек, число умерших достигло пяти человек.

Кроме того, отмечалось, что в группе риска находятся почти 40 тыс. киевлян.

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