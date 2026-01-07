На 15 років "присів" агент Росії, який коригував атаки на аеродроми ЗСУ
В Україні засудили агента росіян, який коригував обстріли по українських аеродромах. За матеріалами Служби безпеки України поплічник окупантів отримав 15 років тюремного ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ в Telegram.
За даними слідства, 31-річного безробітного громадянина України завербувало Головне управління генштабу РФ (колишнє ГРУ). Поплічник окупантів коригував ракетні удари по аеродромах Збройних сил України в Хмельницькій області.
Одними з пріоритетних цілей для ворога були аеродроми, де розташувалися бойові вертольоти ЗСУ. Для відстеження базування літаків та гелікоптерів агент ворога облаштував у власному будинку "спостережний пункт" - домоволодіння знаходилося поблизу режимного об'єкта. Також агент РФ встановив на даху відеокамеру з віддаленим доступом, до якої мали доступ його "куратори".
Росіяни планували через цю схему відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних терактів. Але схема "накрилася" у березні 2025 року, коли поплічника ворога затримала СБУ.
Під час обшуків у агента росіян вилучили смартфон та відеокамеру із доказами роботи на російських окупантів. За матеріалами, які зібрали слідчі СБУ, суд визнав українця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та засудив до 15 років тюрми із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 6 січня своє отримала агентка російських спецслужб, яка коригувала ворожі атаки по Краматорську та околицях міста. Суд також засудив її на максимальне покарання - 15 років тюрми з конфіскацією майна.
До цього у Запоріжжі засудили ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував ворожі удари по місту. Йому також присудили 15 років тюрми.
Ще раніше в Одесі чергова агентка РФ отримала 15 років тюрми. Гуляючи з 6-річним сином, жінка фотографувала військові об’єкти в курортному місті та позначала їхні координати на гугл-картах.
Попри такі терміни, все одно росіянам вдається знаходити бажаючих зрадити Батьківщину за невеликі гроші. Так, 7 січня СБУ затримала 16-річну дівчину, яка займалася коригуванням ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.