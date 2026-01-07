На 15 лет "присел" агент России, который корректировал атаки на аэродромы ВСУ

В Украине осудили агента россиян, который корректировал обстрелы по украинским аэродромам. По материалам Службы безопасности Украины пособник оккупантов получил 15 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram .

По данным следствия, 31-летнего безработного гражданина Украины завербовало Главное управление генштаба РФ (бывшее ГРУ). Соратник оккупантов корректировал ракетные удары по аэродромам Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области.

Одними из приоритетных целей для врага были аэродромы, где расположились боевые вертолеты ВСУ. Для отслеживания базирования самолетов и вертолетов агент врага обустроил в собственном доме "наблюдательный пункт" - домовладение находилось вблизи режимного объекта. Также агент РФ установил на крыше видеокамеру с удаленным доступом, к которой имели доступ его "кураторы".

Россияне планировали через эту схему отслеживать активность украинской авиации для подготовки воздушных терактов. Но схема "накрылась" в марте 2025 года, когда пособника врага задержала СБУ.

Во время обысков у агента россиян изъяли смартфон и видеокамеру с доказательствами работы на российских оккупантов. По материалам, которые собрали следователи СБУ, суд признал украинца виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.