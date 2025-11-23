До +15, у низці регіонів дощ: якою буде погода в Україні 24 листопада

В Україні завтра буде хмарно з проясненнями.

У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

На решті території дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом (на Чернігівщині та Сумщині місцями значні опади), вдень у більшості північних та центральних областей без опадів.

Температура вночі та вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла); на півдні та південному сході вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4°.