До +15, в ряде регионов дождь: какой будет погода в Украине 24 ноября

В Украине завтра будет облачно с прояснениями.

В западных областях ночью местами небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков, на дорогах гололед. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На остальной территории дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом (на Черниговщине и Сумщине местами значительные осадки), днем в большинстве северных и центральных областей без осадков.

Температура ночью и днем 3-8° тепла (в северных, Винницкой областях 0-5° тепла); на юге и юго-востоке ночью 5-10°, днем 10-15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.