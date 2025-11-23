RU

Общество Образование Деньги Изменения

До +15, в ряде регионов дождь: какой будет погода в Украине 24 ноября

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ряде регионов Украины завтра, 24 ноября, ожидается дождь. В то же время воздух местами прогреется до +15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине завтра будет облачно с прояснениями.

В западных областях ночью местами небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков, на дорогах гололед. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На остальной территории дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом (на Черниговщине и Сумщине местами значительные осадки), днем в большинстве северных и центральных областей без осадков.

Температура ночью и днем 3-8° тепла (в северных, Винницкой областях 0-5° тепла); на юге и юго-востоке ночью 5-10°, днем 10-15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью и днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°.

 

Напомним, ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

