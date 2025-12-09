UA

До 15 годин без світла. Киянам показали графіки відключень на 10 грудня

Фото: у Києві 10 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У середу, 10 грудня, для киян діятимуть відключення за графіками. Загалом світла у Києві протягом доби не буде до 15 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 17:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:00 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 02:00 до 09:00, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 19:30 та з 23:00 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • 3.2 черга - світла не буде з 06:00 до 12:30 та з 16:00 до 20:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 05:30 до 12:30 та з 16:00 до 19:30;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 12:30 та з 16:00 до 22:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 5.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00;
  • 6.2 черга - світла не буде з 00:00 до 05:30, з 12:00 до 16:00 та з 19:30 до 23:00.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 10 грудня (t.me/dtek_ua)

Удари по енергетиці та відключення світла

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня РФ здійснила масштабну комбіновану атаку на українську енергосистему, після якої відключення світла посилились. Під ударом були об’єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Крім того, росіяни цілеспрямовано атакували теплоелектростанції ДТЕК, що призвело до серйозних ушкоджень обладнання. Через інтенсивні удари атомні електростанції були змушені тимчасово зменшити виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня Росія завдала нового удару по енергетичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та ударні дрони. В результаті частково зникли тепло- та водопостачання в окремих населених пунктах.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко повідомив, що після нічних масованих ударів найскладніша ситуація наразі спостерігається в Чернігівській та Донецькій областях.

Зазначимо, сьогодні, 9 грудня, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що в Україні станом на зараз по всій країні діють три черги графіків погодинних відключень електроенергії. Вона наголосила, що уряд працює над скороченням тривалості вимкнень.

