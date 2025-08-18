Балістика, 140 дронів та "прильоти" на 25 локаціях: як РФ атакувала Україну вночі

Наслідки удару

Однак зафіксовані влучання на 25 локаціях. Під атаки потрапили Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Київщина.

Так, у Харкові дрони-камікадз влучили у житловий будинок в Індустріальному районі. У результаті удару спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей.

Тим часом на Сумщині росіяни атакували чотирма безпілотниками цивільну інфраструктуру. Атака спричинила пожежі, однак цього разу обійшлося без жертв.