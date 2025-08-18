Баллистика, 140 дронов и "прилеты" на 25 локациях: как РФ атаковала Украину ночью

По данным военных, противник выпустил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из районов - Таганрог, Миллерово, Курск, а также 140 "Шахедов" и беспилотников - имитаторов различных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Артарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на утро удалось сбить и подавить 88 вражеских дронов в разных регионах страны.