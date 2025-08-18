Баллистика, 140 дронов и "прилеты" на 25 локациях: как РФ атаковала Украину ночью

В ночь на 18 августа Россия выпустила по Украине четыре баллистических ракеты и около 140 беспилотников. Силы обороны сбили и подавили 88 беспилотников, однако попадания в шести областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, противник выпустил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из районов - Таганрог, Миллерово, Курск, а также 140 "Шахедов" и беспилотников - имитаторов различных типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Артарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным, по состоянию на утро удалось сбить и подавить 88 вражеских дронов в разных регионах страны.
Но зафиксированы попадания на 25 локациях. Под атаки попали Донецкая, Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
Так, в Харькове дроны-камикадзе попали в жилой дом в Индустриальном районе. В результате удара вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять человек.
Тем временем в Сумской области россияне атаковали четырьмя беспилотниками гражданскую инфраструктуру. Атака вызвала пожары, однако на этот раз обошлось без жертв.