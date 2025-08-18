ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Окупований Донецьк під масованою атакою дронів: у місті чути вибухи

Донецьк, Понеділок 18 серпня 2025 02:31
UA EN RU
Окупований Донецьк під масованою атакою дронів: у місті чути вибухи Ілюстративне фото: Донецьк атакують невідомі ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Донецьку чути звуки вибухів. Місто масовано атакують невідомі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та російські Telegram-канали.

У різних районах місті лунають вибухи.

Внаслідок прильотів і падіння уламків, спалахнули пожежі та спостерігається задимлення.

Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.

Атаки на Донецьк

Нагадаємо, востаннє дрони масовано атакували Донецьк 29 липня. Тоді у місті пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Ввечері 14 серпня невідомі дрони вдарили по окупованому місту Єнакієве. В місті були зафіксовані прильоти, було чути детонацію і почалася пожежа.

А 11 серпня Сили оборони України вдарили по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк
Новини
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Путін погодився на гарантії США для України і "заборонить" РФ напад на Європу, - Віткофф
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія