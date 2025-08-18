Атака "Шахедами" по Харкову: є загиблі, під завалами можуть бути люди

У понеділок вранці, 18 серпня, по Харкову завдали удару дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у житловий будинок в Індустріальному районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"16-річний хлопчик став четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків. Тіло дитини було виявлено під завалами", - заявив Синєгубов.

Пошуково-рятувальна операція триває; на місці працюють пожежники, медики та служби порятунку.

Як повідомляють у ОВА, вже пʼятеро загиблих на місці ранкового удару РФ, 18 поранені.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, під завалами можуть залишатися люди.

Удар по Харкову

У ніч на 18 серпня Харків зазнав чергової масованої атаки дронами-камікадзе. Перші вибухи пролунали близько 04:48.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, у Індустріальному районі один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку, де спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька поверхів одразу у двох під’їздах.

Через руйнування перекриттів виникла загроза обвалу, під завалами могли залишатися люди. На місці працювали рятувальні служби.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – дорослі та діти. Станом на ранок кількість поранених сягнула 18 осіб, серед них шестеро дітей віком від одного до 17 років.