Балістика, 140 дронів та "прильоти" на 25 локаціях: як РФ атакувала Україну вночі

У ніч на 18 серпня Росія випустила по Україні чотири балістичні ракети та близько 140 безпілотників. Сили оборони збили та подавили 88 безпілотників, проте є влучання у шести областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на ранок вдалося збити та подавити 88 ворожих дронів у різних регіонах країни.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За даними військових, противник випустив 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із районів - Таганрог, Міллерово, Курськ, а також та 140 "Шахедів" та безпілотників -імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Наслідки удару

Однак зафіксовані влучання на 25 локаціях. Під атаки потрапили Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Київщина.

Так, у Харкові дрони-камікадз влучили у житловий будинок в Індустріальному районі. У результаті удару спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро людей.

Тим часом на Сумщині росіяни атакували чотирма безпілотниками цивільну інфраструктуру. Атака спричинила пожежі, однак цього разу обійшлося без жертв.