13 аеропортів на півдні РФ зупинено через атаку дрона

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 8 травня безпілотники атакували кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на промисловому підприємстві.

Над Москвою також зафіксували дрони - мер міста Собянін заявив про їхнє збиття.

Тим часом Україна посилила удари по російській інфраструктурі у відповідь на тривалі обстріли. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відповідатиме на дії Росії дзеркально - "з дня на день".

За його словами, Москва продовжувала атакувати українські позиції попри власне ж оголошене "перемир'я" на 8-10 травня - лише до 07:00 8 травня зафіксовано понад 140 обстрілів і понад 850 ударів дронами.