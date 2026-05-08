13 аэропортов на юге РФ остановлены из-за атаки дрона

На юге России остановили работу 13 аэропортов - после того, как беспилотник якобы попал в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Министерство транспорта.
Согласно заявлениям ведомства РФ, удар был нанесен по административному зданию филиала компании "Аэронавигация Юга России". Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.
По заявлениям российского ведомства, полеты остановлены в таких городах:
Министерство транспорта РФ заявляет, что обязало авиакомпании привлечь к перевозке пассажиров поезда и автобусы. Сроки возобновления полетов ведомство пообещало объявить "в ближайшее время".
Обновлено. Росавиация сообщила, что аэропорты закрыты до 12 мая. Но, по ее словам, этот срок могут пересмотреть.
Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали несколько российских городов. В Ярославле вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на промышленном предприятии.
Над Москвой также зафиксировали дроны - мэр города Собянин заявил об их сбивании.
Тем временем Украина усилила удары по российской инфраструктуре в ответ на продолжающиеся обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отвечать на действия России зеркально - "со дня на день".
По его словам, Москва продолжала атаковать украинские позиции, несмотря на собственное же объявленное "перемирие" на 8-10 мая - только до 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами.