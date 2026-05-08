13 аэропортов на юге РФ остановлены из-за атаки дрона

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали несколько российских городов. В Ярославле вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на промышленном предприятии.

Над Москвой также зафиксировали дроны - мэр города Собянин заявил об их сбивании.

Тем временем Украина усилила удары по российской инфраструктуре в ответ на продолжающиеся обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отвечать на действия России зеркально - "со дня на день".

По его словам, Москва продолжала атаковать украинские позиции, несмотря на собственное же объявленное "перемирие" на 8-10 мая - только до 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами.