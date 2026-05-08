RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

13 аэропортов на юге РФ остановлены из-за атаки дрона

12:29 08.05.2026 Пт
2 мин
Из-за отмененных рейсов в аэропортах застряли не менее 14 тысяч человек
aimg Елена Чупровская
Фото: удар дрона парализовал авиацию на юге России (росСМИ)

На юге России остановили работу 13 аэропортов - после того, как беспилотник якобы попал в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Министерство транспорта.

Читайте также: Один из крупнейших НПЗ России снова под ударом: что известно о третьей атаке на Пермь (видео)

Согласно заявлениям ведомства РФ, удар был нанесен по административному зданию филиала компании "Аэронавигация Юга России". Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Где закрыты аэропорты

По заявлениям российского ведомства, полеты остановлены в таких городах:

  • Сочи;
  • Волгоград;
  • Краснодар;
  • Грозный;
  • Астрахань;
  • Владикавказ;
  • Геленджик;
  • Махачкала;
  • Магас;
  • Минеральные Воды;
  • Нальчик;
  • Ставрополь;
  • Элиста.

Фото: авиасообщение над югом России заблокировано (скриншот Flightradar)

Министерство транспорта РФ заявляет, что обязало авиакомпании привлечь к перевозке пассажиров поезда и автобусы. Сроки возобновления полетов ведомство пообещало объявить "в ближайшее время".

Обновлено. Росавиация сообщила, что аэропорты закрыты до 12 мая. Но, по ее словам, этот срок могут пересмотреть.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали несколько российских городов. В Ярославле вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на промышленном предприятии.

Над Москвой также зафиксировали дроны - мэр города Собянин заявил об их сбивании.

Тем временем Украина усилила удары по российской инфраструктуре в ответ на продолжающиеся обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отвечать на действия России зеркально - "со дня на день".

По его словам, Москва продолжала атаковать украинские позиции, несмотря на собственное же объявленное "перемирие" на 8-10 мая - только до 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаРосавиацияВойна в УкраинеАэропорт