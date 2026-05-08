13 аеропортів на півдні РФ зупинено через атаку дрона

На півдні Росії зупинили роботу 13 аеропортів - після того, як безпілотник нібито влучив у будівлю служби аеронавігації в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське Міністерство транспорту.

Оновлено. Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня. Але, за її словами, цей термін можуть переглянути.

Міністерство транспорту РФ заявляє, що зобов'язало авіакомпанії залучити до перевезення пасажирів поїзди та автобуси. Терміни відновлення польотів відомство пообіцяло оголосити "найближчим часом".

Згідно з заявами відомства РФ, удару було завдано по адміністративній будівлі філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії". Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 8 травня безпілотники атакували кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на великому нафтопереробному заводі "Ярославнефтеоргсинтез", у Ростові-на-Дону - на промисловому підприємстві.

Над Москвою також зафіксували дрони - мер міста Собянін заявив про їхнє збиття.

Тим часом Україна посилила удари по російській інфраструктурі у відповідь на тривалі обстріли. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відповідатиме на дії Росії дзеркально - "з дня на день".

За його словами, Москва продовжувала атакувати українські позиції попри власне ж оголошене "перемир'я" на 8-10 травня - лише до 07:00 8 травня зафіксовано понад 140 обстрілів і понад 850 ударів дронами.