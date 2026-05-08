13 аэропортов на юге РФ остановлены из-за атаки дрона

На юге России остановили работу 13 аэропортов - после того, как беспилотник якобы попал в здание службы аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское Министерство транспорта.

Обновлено. Росавиация сообщила, что аэропорты закрыты до 12 мая. Но, по ее словам, этот срок могут пересмотреть.

Министерство транспорта РФ заявляет, что обязало авиакомпании привлечь к перевозке пассажиров поезда и автобусы. Сроки возобновления полетов ведомство пообещало объявить "в ближайшее время".

Согласно заявлениям ведомства РФ, удар был нанесен по административному зданию филиала компании "Аэронавигация Юга России". Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 8 мая беспилотники атаковали несколько российских городов. В Ярославле вспыхнул пожар на крупном нефтеперерабатывающем заводе "Ярославнефтеоргсинтез", в Ростове-на-Дону - на промышленном предприятии.

Над Москвой также зафиксировали дроны - мэр города Собянин заявил об их сбивании.

Тем временем Украина усилила удары по российской инфраструктуре в ответ на продолжающиеся обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет отвечать на действия России зеркально - "со дня на день".

По его словам, Москва продолжала атаковать украинские позиции, несмотря на собственное же объявленное "перемирие" на 8-10 мая - только до 07:00 8 мая зафиксировано более 140 обстрелов и более 850 ударов дронами.