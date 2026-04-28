У 128-й бригаді відповіли на скарги про брак їжі на фронті

Офіційна позиція бригади

У підрозділі спростували цю інформацію і наголосили, що бійці, які виконують завдання, отримують необхідне забезпечення на регулярній основі.

Йдеться не тільки про продовольство, а й про боєприпаси та інші ресурси, необхідні для виконання завдань.

Як здійснюється постачання

Доставка на позиції організована з використанням безпілотників. Зокрема, важкі БПЛА забезпечували постачання на зазначену позицію 22, 23, 25 і двічі 27 квітня.

Ці факти, як зазначають у бригаді, згадував і сам військовослужбовець, який скаржився на брак їжі, уточнюючи, що посилки надходили щоденно або хоча б раз на три дні.

Додаткові умови на позиції

У бригаді також повідомили про наявність відеопідтверджень відправки вантажів. Крім того, на позиції забезпечено стабільний інтернет, електропостачання та постійний зв'язок.

Командування опікується питаннями ротації особового складу, однак через складну обстановку та брак людей це не завжди вдається реалізувати швидко. У підрозділі закликали не поширювати неперевірені дані.