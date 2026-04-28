В 128-й бригаде ответили на жалобы о нехватке еды на фронте

Военные прокомментировали сообщения в сети о якобы отсутствии продовольственного обеспечения на одной из позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в сети Facebook.
В подразделении опровергли эту информацию и подчеркнули, что бойцы, выполняющие задачи, получают необходимое обеспечение на регулярной основе.
Речь идет не только о продовольствии, но и о боеприпасах и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.
Доставка на позиции организована с использованием беспилотников. В частности, тяжелые БПЛА обеспечивали поставки на указанную позицию 22, 23, 25 и дважды 27 апреля.
Эти факты, как отмечают в бригаде, упоминал и сам военнослужащий, который жаловался на нехватку еды, уточняя, что посылки поступали ежедневно или хотя бы раз в три дня.
В бригаде также сообщили о наличии видеоподтверждений отправки грузов. Кроме того, на позиции обеспечены стабильный интернет, электроснабжение и постоянная связь.
Командование занимается вопросами ротации личного состава, однако из-за сложной обстановки и нехватки людей это не всегда удается реализовать быстро. В подразделении призвали не распространять непроверенные данные.
