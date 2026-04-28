В Україні зводять суцільну лінію оборони від Київського водосховища і до Сум, - ЗСУ
Україна будує масштабну оборонну лінію вздовж північного кордону - від Київського водосховища аж до Сум. Мета - унеможливити будь-який новий наступ з боку Росії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ, про це розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко.
Суми вже готові - і це видно навіть із космосу
За словами генерала Сиротенка, місто Суми за короткий час встигло підготувати повноцінну ешелоновану оборону - тобто кілька рубежів захисту один за одним.
"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - зазначив він.
Що зараз будується і навіщо
Паралельно зводиться суцільна лінія оборони від Київського водосховища до Сум. Це не локальне зміцнення, а масштабна споруда, на яку кидають значні сили і ресурси.
Фото: ЗСУ зводять потужну лінію оборони на північ від Києва і до Сум (скриншот Google Maps)
Головна мета - зробити так, аби Росія:
- не змогла несподівано вдарити з цього напрямку;
- не мала змоги створити так звану "буферну зону";
- не могла відтіснити українські сили від державного кордону.
"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - пояснив генерал Сиротенко.
Контекст: росіяни стягують резерви
Тим часом, за даними Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, Росія перегруповує свої підрозділи та підтягує резерви на фронт.
Це може свідчити про підготовку до нового наступу.
Втім, більшість повідомлень російських воєнкорів про значні успіхи на фронті не є правдивими.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський спростував твердження Росії про нібито захоплення значних територій.
За його словами, Україна зараз перебуває в найстабільнішому становищі за останні 10 місяців.