В Україні зводять суцільну лінію оборони від Київського водосховища і до Сум, - ЗСУ

Україна будує масштабну оборонну лінію вздовж північного кордону - від Київського водосховища аж до Сум. Мета - унеможливити будь-який новий наступ з боку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ , про це розповів начальник інженерних військ Командування сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Василь Сиротенко.

Суми вже готові - і це видно навіть із космосу

За словами генерала Сиротенка, місто Суми за короткий час встигло підготувати повноцінну ешелоновану оборону - тобто кілька рубежів захисту один за одним.

"За короткий період змогло підготувати дійсно ешелоновану і стійку оборону. І це відмічається, і це видно, і це навіть з космосу видно. Можна подивитися в реальному часі, як вона будується", - зазначив він.

Що зараз будується і навіщо

Паралельно зводиться суцільна лінія оборони від Київського водосховища до Сум. Це не локальне зміцнення, а масштабна споруда, на яку кидають значні сили і ресурси.

Фото: ЗСУ зводять потужну лінію оборони на північ від Києва і до Сум (скриншот Google Maps)

Головна мета - зробити так, аби Росія:

не змогла несподівано вдарити з цього напрямку;

не мала змоги створити так звану "буферну зону";

не могла відтіснити українські сили від державного кордону.

"Ця лінія оборони будується, і багато сил і засобів приділяється саме для того, щоб її в найкоротший термін побудувати", - пояснив генерал Сиротенко.

Контекст: росіяни стягують резерви

Тим часом, за даними Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, Росія перегруповує свої підрозділи та підтягує резерви на фронт.

Це може свідчити про підготовку до нового наступу.